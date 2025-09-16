병원장이었던 김민교 父…사기당하자 ‘출가’ 감행
입력 2025-09-16 09:50
배우 김민교가 병원장이었던 자신의 부친이 출가를 하게 된 사연을 밝혀 안타까움을 자아냈다.
15일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 - 4인용식탁’에서는 이필모, 이종혁, 김민교가 대화를 나누는 모습이 담겼다.
김민교는 이날 “대학 생활을 판자촌에서 보냈다. 고3 때까지는 정말 잘 살았다. 아버지가 종합병원 원장이셨고, 집에 수영장이 있을 정도였다”며 “아버지가 사기를 당하면서 집안이 무너졌다”고 어린 시절을 회상했다.
그는 “어머니는 접시 닦으며 자식들 뒷바라지하셨고, 저도 학비를 벌기 위해 막노동을 많이 했다”고 했다.
이어 “군대에서 첫 휴가를 나왔는데 어머니가 ‘아버지가 스님이 되셨다’고 하더라”라며 “절에 찾아가 인사드리니 이제 아버지가 아니라 스님이라고 부르라고 하셨다”고 전했다.
그러면서 “너무 힘들었다”라며 “괜히 보면 마음이 아플 것 같아서 15년간 (아버지를) 찾아뵙지 않았다”고 덧붙였다.
그러던 중 김민교는 어머니로부터 아버지가 췌장암 말기라는 소식을 들었다. 그는 “마지막은 함께해야겠다는 생각에 절 인근에 집을 얻어 매일 아버지를 찾아뵀다”고 했다.
또 “내가 연출하고 연기하는 공연에 (아버지를) 초대했다”며 “지인들을 다 초대해 객석을 꽉 채워 보여드렸다. 너무 좋아하시더라”라고 말했다.
김민교는 “멀쩡한 사람도 6개월을 못 버틴다고 했는데 3년을 버티셨다”라며 “안타까운 건 ‘SNL’로 잘 되는 걸 못 보여드렸다”라고 말하며 울컥하는 모습을 보였다.
