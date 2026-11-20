세줄 요약 성범죄 유죄 후 7년 만의 라이브 방송

집으로 추정되는 공간서 뜨개질하며 소통

시청자 700여명 접속, 근황 공개

이미지 확대 성폭행 및 성추행 혐의로 유죄 판결을 받고 연예계 활동을 중단했던 배우 강지환(49·본명 조태규)이 7년 만에 틱톡 라이브 방송을 통해 근황을 전했다. 틱톡 캡처

이미지 확대 성폭행 및 성추행 혐의로 유죄 판결을 받고 연예계 활동을 중단했던 배우 강지환(49·본명 조태규)이 7년 만에 틱톡 라이브 방송을 통해 근황을 전했다. 틱톡 캡처

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성폭행 및 성추행 혐의로 유죄 판결을 받고 연예계 활동을 중단했던 배우 강지환(49·본명 조태규)이 7년 만에 틱톡 라이브 방송을 통해 근황을 전했다.강지환은 19일 틱톡 라이브 방송을 통해 시청자들과 소통에 나섰다.집으로 추정되는 공간에서 헝클어진 곱슬머리에 수염이 자란 편안한 차림으로 등장한 강지환은 뜨개질하며 카메라 앞에 앉았다.그는 라이브 방송에 접속한 시청자들을 향해 “보고 싶었다”고 인사를 건네며 소통에 나섰다.이날 방송에는 700여명의 시청자가 몰린 것으로 알려졌다.강지환이 대중 앞에 모습을 드러낸 것은 지난 2019년 불거진 성범죄 사건 이후 약 7년 만이다.강지환은 지난 2019년 7월 경기 광주시 오포읍 소재 자택에서 술을 마시고 외주 스태프 여성 2명이 자는 방에 들어가 성범죄를 저지른 혐의로 기소됐다.2020년 11월 대법원은 강지환에게 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 1, 2심 판결을 확정했다.강지환은 당시 “모든 혐의를 인정하며 저의 돌이킬 수 없는 잘못으로 크나큰 상처를 입으신 피해자분들께 진심으로 머리 숙여 사죄드립니다”라고 사과했다.또 “이번 일로 심려를 끼쳐드린 많은 분께도 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다”라며 “저의 잘못에 대한 죗값을 달게 받고 속죄하며 살도록 하겠습니다”라고 전했다.이 사건으로 강지환은 연예 활동을 즉각 중단했다. 출연 중이던 TV조선 드라마 ‘조선생존기’에서도 하차했다.‘조선생존기’ 제작사는 2019년 7월 강지환과 그의 전 소속사에 부당이득금 반환 소송을 냈고, 2022년 대법원 2부에서 약 53억원에 대한 배상액 지급 판결을 받았다.이에 전 소속사는 강지환에게 42억원대 손배소를 제기했다가 패소했다.온라인뉴스부