1 / 10 이미지 확대 엘 패닝이 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 제니퍼 로렌스가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 맥케나 그레이스가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 휘트니 피크가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 아이리스 앱패토가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 글렌 클로즈가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 라다 레이가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 아만들라 스텐버그가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 레이첼 지글러가 16일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 라이언스게이트 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 마야 호크가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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엘 패닝이 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스