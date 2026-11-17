연예 해외연예 [포토] 엘 패닝 ‘동화 속 비주얼’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/11/17/20261117500296 URL 복사 댓글 0 수정 2026-11-17 17:16 입력 2026-11-17 17:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 엘 패닝이 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 제니퍼 로렌스가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 맥케나 그레이스가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 휘트니 피크가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 아이리스 앱패토가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 글렌 클로즈가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 라다 레이가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 아만들라 스텐버그가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 레이첼 지글러가 16일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 라이언스게이트 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 마야 호크가 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 엘 패닝이 16일(현지시간) 미국 뉴욕 앨리스 툴리 홀에서 열린 영화 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’ 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 엘 패닝이 참석한 행사는 무엇인가? 영화 프리미어 시상식