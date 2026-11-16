[포토] ‘압도적 카리스마’ 샤를리즈 테론

1 / 10 이미지 확대 배우 샤를리즈 테론이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 할리우드의 오베이션 할리우드 내 레이 돌비 볼룸에서 열린 제17회 연례 거버너스 어워즈(Governors Awards)에 참석해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 배우 샤를리즈 테론이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 할리우드의 오베이션 할리우드 내 레이 돌비 볼룸에서 열린 제17회 연례 거버너스 어워즈(Governors Awards)에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 정호연 “거버너스 어워즈 왔어요” 배우 정호연이 15일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열리는 제17회 거버너스 어워즈에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘거버너스 어워즈’는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 주관하는 영화계의 공로상 시상식이다. 2026.11.16. AP 뉴시스

이미지 확대 배우 호연이 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에 도착해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 젠데이아가 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에 도착해 포즈를 취하고 있다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 모니카 바바로가 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에 도착해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 플로렌스 퓨가 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에 도착해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 테사 톰슨이 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에 도착해 포즈를 취하고 있다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 프랑스계 미국인 배우 겸 감독 에바 빅터가 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에 도착해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 미국 배우 인데 나바레테가 15일(현지시간) 캘리포니아주 할리우드의 오베이션 할리우드 내 레이 돌비 볼룸에서 열린 제17회 연례 거버너스 어워즈(Governors Awards)에 참석하고 있다. AFP 연합뉴스

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배우 샤를리즈 테론이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 할리우드의 오베이션 할리우드 내 레이 돌비 볼룸에서 열린 제17회 연례 거버너스 어워즈(Governors Awards)에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부