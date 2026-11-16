57세 김완선, 아들뻘 배우와 결혼 생각 “외모·몸매 완벽…하루를 살더라도 당장”

세줄 요약 비혼주의보다 결혼 부적합 자평

최근 이상형으로 안효섭 지목

외모·목소리·연기·몸매 극찬

이미지 확대 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처

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가수 김완선(57)이 26세 연하인 배우 안효섭을 향한 팬심을 고백했다.지난 15일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에는 김완선이 스페셜 MC로 출연해 자신의 결혼관과 최근 이상형을 공개했다.서장훈은 이날 김완선에게 “비혼주의를 선언했다고 하던데”라고 물었다.이에 김완선은 “비혼주의보다는 저는 결혼에 적합하지 않은 걸 제가 안다는 거다”라며 결혼하지 않은 이유를 솔직하게 밝혔다.이를 듣던 윤민수의 어머니는 “얼굴이 그렇게 예쁜데 누가 가만히 놔두냐”고 말했다.김완선은 “너무 가만히 놔둔다. 아무도 안 오신다”라고 답해 웃음을 자아냈다.서장훈은 “결혼 생각이 1%도 없다고 하면서 최근 연하남한테 푹 빠졌다고 들었다”며 김완선의 최근 이상형에 대한 이야기를 꺼냈다.김완선은 “드라마 볼 때마다 좋아하는 이상형이 바뀐다”며 최근 눈여겨본 배우로 안효섭을 꼽았다.그는 “최근에 ‘너의 시간 속으로’라는 드라마를 봤는데 안효섭씨가 멋있었다”며 “너무 낭만적이다. 외모, 목소리, 연기, 몸매 다 너무 흠잡을 데가 없다”고 말했다.서장훈이 “만약에 나이를 떠나서 안효섭씨가 갑자기 ‘우리 좀 사귀다가 결혼하자’고 한다면 어떠냐”고 묻자, 김완선은 “당장 결혼한다. 하루를 살더라도 당장 하겠다”고 조금의 망설임도 없이 답해 웃음을 안겼다.그러자 신동엽은 “그런데 안효섭씨는 뭘 잘못했냐”며 농담을 던졌고, 김완선은 “그냥 잘생기게 태어난게 죄”라며 너스레를 떨었다.온라인뉴스부