‘이효리 남편’ 이상순, 안타까운 건강 상태… “서 있기 힘들어”

세줄 요약 건강 이슈로 스탠딩 공연 기피 고백

미주신경 기능 저하 진단 뒤 휴식

라디오 DJ 복귀 후 근황 전해

이미지 확대 이효리·이상순 부부. MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 지난 8월 라디오 진행을 잠시 중단했던 이상순(52)이 건강 문제로 장시간 서 있는 데 어려움이 있다고 털어놨다.이상순은 지난 12일 방송된 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에서 게스트로 출연한 밴드 페퍼톤스(신재평·이장원)와 공연에 관한 대화를 나누던 중 이같이 밝혔다.공연에서 가장 짜릿한 순간을 묻는 질문에 신재평은 “관객들과 함께 부를 수 있는 노래들이 짜릿하더라”며 “저희는 거의 스탠딩 공연을 한다. 유일하게 앉아서 볼 수 있는 건 연말 공연이다”고 답했다.이를 들은 이상순은 “스탠딩이라고 하면 안 가려고 했다”며 “제가 건강 이슈로 서 있는 걸 힘들어한다”고 고백했다.앞서 이상순은 지난 8월 건강 문제로 라디오 진행을 잠시 중단한 바 있다. 이후 지난 9월 소셜미디어(SNS)를 통해 신경계 증상인 미주신경 기능 저하 진단을 받고 안정을 취하고 있다고 설명했다. 이후 약 한 달간 휴식에 집중한 끝에 지난달 DJ로 복귀했다.이상순은 2013년 5살 연하 가수 이효리와 결혼했다. 기타리스트이자 싱어송라이터로 활동해 온 그는 라디오 DJ로도 청취자들과 소통하며 꾸준히 대중과 만나고 있다.한편 페퍼톤스는 다음달 11일부터 13일까지 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘2026 페퍼톤스 콘서트 오버드라이브’를 연다.온라인뉴스부