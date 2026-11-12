크러쉬♥조이 제대로 사고쳤다…열애 5년 만에 ‘기습 발표’

세줄 요약 크러쉬, 조이와 듀엣 영상 기습 공개

‘삐그덕’ 새 버전, 팬들 뜨거운 반응

공개 연애 5년째, 자연스러운 호흡

이미지 확대 인스타그램 캡처

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가수 크러쉬와 그룹 레드벨벳 조이가 공개 연애 중인 가운데 깜짝 듀엣 영상을 공개해 화제를 모으고 있다.크러쉬는 지난 11일 자신의 유튜브 채널과 인스타그램에 별다른 설명 없이 조이와 함께 부른 ‘삐그덕’ 라이브 영상을 올렸다.‘삐그덕’은 가수 아이유가 피처링에 참여했던 곡으로, 이번에는 연인 조이와 함께 새로운 버전으로 선보였다.공개된 영상에는 두 사람의 얼굴 대신 상반신만 담겼다. 특히 조이는 크러쉬의 반려견 ‘두유’를 품에 안은 채 노래를 불렀고, 두 사람은 감미로운 목소리로 자연스러운 호흡을 자랑했다.팬들은 “빼빼로데이에 이게 무슨 선물이냐”, “지금까지 본 챌린지 중 제일 설렌다”, “음색 조합이 미쳤다”, “정식 듀엣곡도 내달라” 등의 반응을 보였다.크러쉬와 조이는 2020년 5월 발매된 크러쉬의 싱글 ‘자나깨나’를 통해 인연을 맺었다. 이후 2021년 8월 열애를 공식 인정했으며, 5년간 공개 연애를 이어오고 있다.온라인뉴스부