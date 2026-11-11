[포토] 보살춤 공연 앞둔 채시라

세줄 요약 채시라, 31년 만에 최승희 ‘보살춤’ 재현

서울무용제 특별 무대, 복원 안무로 출연

무용에 대한 책임감과 사명감 강조

1 / 9 이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 진행된 라운드 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

이미지 확대 배우 채시라가 지난 10일 서울 중구의 한 연습실에서 라운드 인터뷰를 하고 있다. 채시라는 제47회 서울무용제에서 ‘보살춤’ 공연을 선보일 예정이다. 2026.11.11 연합뉴스

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“제 꿈이 발레리나였기에 1995년 드라마 ‘최승희’를 만났을 때 정말 힘들면서도 즐거웠던 기억이 있어요. 31년이 지난 지금, 신무용이 뿌리내린 지 100년을 기념하는 뜻깊은 해에 다시 최승희의 ‘보살춤’을 선보일 수 있어 신기하면서도 감사해요.”배우 채시라가 31년 만에 다시 최승희의 ‘보살춤’을 선보이는 소회를 밝혔다.채시라는 지난 10일 서울 중구 엔젤발레하우스에서 공연을 앞둔 설렘과 감회를 전했다.그는 오는 18일 아르코예술극장 대극장에서 열리는 ‘명작무극장’ 무대에 올라 고(故) 최승희 안무가의 ‘보살춤’을 선보인다. 1995년 드라마 ‘최승희’를 통해 인연을 맺은 지 31년 만이다. 이번 무대에서는 국가유산진흥원 임성옥 예술감독의 지도 아래 고(故) 김백봉 무용가가 복원한 안무를 재현한다.이번 특별 출연은 대한무용협회가 주최하는 ‘제47회 서울무용제’의 일환으로 마련됐다. 지난 4일 한 달간의 여정을 시작한 서울무용제는 사전 축제를 거쳐 오는 13일부터 본격적인 행사에 돌입한다.두 아이의 엄마이자 배우로 세월을 쌓아온 채시라에게 이번 ‘보살춤’은 더욱 특별한 의미로 다가왔다.채시라는 “보통 춤이라고 하면 이리저리 움직임이 많고 화려한 춤을 떠올리기 마련인데, 가만히 서서 호흡을 가다듬는 보살춤은 유일하고 독보적인 춤이라고 생각한다”며 “두 다리는 땅에 깊이 뿌리내리고 상체는 꼿꼿이 세운 채, 고요하게 머무르는 가운데 내면의 움직임을 표현해야 해 다른 춤과는 많이 다르다”고 설명했다.지도를 맡은 임성옥 예술감독은 “불상의 자세나 손 인상(수인)에는 각각 다른 의미가 있다”며 “‘보살춤’은 실제 부처의 손동작을 그대로 따라 하기보다 그 이미지를 차용해 창작한 춤”이라고 설명했다. 이어 “배우로서 연륜을 쌓은 채시라가 마음속에 품은 희망과 안정, 자유로운 부처의 마음을 밖으로 표현할 수 있도록 조언하고 있다”고 덧붙였다.채시라는 무대를 준비하며 겪은 치열한 연습 과정과 그 속에서 느낀 변화도 전했다.단 3분의 무대를 위해 틈날 때마다 연습 영상을 반복해서 보고 동작을 익히는 등 꾸준히 연습에 매진하고 있다. 하루만 진행되는 공연을 위해 호흡과 감정을 끌어올리는 그의 열정에 임 예술감독도 감탄했다.채시라는 “드라마 촬영 당시에는 어렸고 연기자로서 역할에 몰입해 춤을 췄다면, 지금은 살아오면서 마음가짐이 많이 달라진 것 같다”며 “가만히 서서 코어에 중심을 잡고 다리를 뿌리내리듯 서는 것을 강조하시는데, 정적인 자세부터 쉽지 않았다”고 말했다.이어 “손가락을 계속 펴고 대칭을 맞추면서 평소 하지 않던 동작을 반복하다 보니 손목이 아프고 저릴 정도였다”며 “하지만 동작이 숙련되고 몸이 단련되는 과정에서 희열을 느낀다”고 밝혔다.어린 시절 발레리나를 꿈꿨던 채시라는 고등학교 시절 교사로부터 무용과 진학을 권유받을 만큼 무용에 재능을 보였다. 배우로 활동하면서도 무용과의 인연을 꾸준히 이어왔다.2024년 제45회 서울무용제 홍보대사로 활동하며 무대에서 산조춤 ‘청풍명월’을 선보였고, 지난해에는 국립정동극장 개관 30주년 기념 전통연희극 ‘단심’에서 용궁 여왕 역을 맡아 정식 무용수로 데뷔했다.그에게 드라마 속 최승희와 이번 무대는 단순한 일회성 도전이 아니다. 무용을 향한 책임감과 사명감을 확인하는 과정이기도 하다.채시라는 “무용의 대중화를 꿈꾸셨던 고등학교 시절 무용 선생님이 ‘내가 못 이룬 꿈을 제자가 앞장서서 이뤄주는구나’라며 고마워하신 적이 있다”며 “최승희라는 인물은 단순히 스쳐 지나간 배역 중 하나라고 생각하지 않는다. 무용에 있어 내가 할 수 있는 데까지 열심히 해봐야 한다는 책임감과 사명감을 느낀다”고 강조했다.무용을 전공하는 딸에게 공연 의상 사진을 보여주고 춤에 대한 의견을 나눌 정도로 무용에 대한 애정도 각별하다. 앞으로 연기와 무용을 병행하며 활동 영역을 넓혀가겠다는 계획이다.채시라는 “표현한다는 점에서 연기와 무용은 다르지 않다고 생각한다”며 “앞으로 배우 생활을 이어가면서도 무용은 계속 함께해야 할 분야다. 몸이 허락하고 움직일 수 있을 때 마음껏 춤추고 싶고, 나이가 더 들어서도 무용을 계속하고 싶다”고 말했다.온라인뉴스부