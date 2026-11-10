[포토] ‘신곡 포즈’ 있지 채령

1 / 7 이미지 확대 신곡 안무 포즈 취하는 채령 그룹 있지의 채령이 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스

이미지 확대 포즈 취하는 채령 그룹 있지의 채령이 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스

이미지 확대 고양이 귀 만드는 채령 그룹 있지의 채령이 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스

이미지 확대 손 흔들며 인사하는 츠키 그룹 빌리의 츠키가 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 손을 흔들며 퇴장하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스

이미지 확대 볼하트 만드는 츠키 그룹 빌리의 츠키가 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스

이미지 확대 포즈 취하는 아워벌스데이 그룹 아워벌스데이가 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스

이미지 확대 포즈 취하는 빌리그룹 빌리가 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스

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그룹 있지의 채령이 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부