연예 [포토] ‘신곡 포즈’ 있지 채령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/11/10/20261110800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-11-10 17:03 입력 2026-11-10 17:03 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 신곡 안무 포즈 취하는 채령그룹 있지의 채령이 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스 이미지 확대 포즈 취하는 채령그룹 있지의 채령이 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스 이미지 확대 고양이 귀 만드는 채령그룹 있지의 채령이 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스 이미지 확대 손 흔들며 인사하는 츠키그룹 빌리의 츠키가 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 손을 흔들며 퇴장하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스 이미지 확대 볼하트 만드는 츠키그룹 빌리의 츠키가 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스 이미지 확대 포즈 취하는 아워벌스데이그룹 아워벌스데이가 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스 이미지 확대 포즈 취하는 빌리그룹 빌리가 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.10 연합뉴스 그룹 있지의 채령이 10일 서울 성동구 무신사 뷰티 성수 포토월에서 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 채령이 포즈를 취한 행사는 어디서 열렸는가? 무신사 뷰티 성수 무신사 스튜디오