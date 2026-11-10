‘나혼산’으로 뜨더니…배우 김민 “제보해달라” 호소한 이유

세줄 요약 SNS 사칭 계정 다수 발견, 주의 당부

공식 계정 두 개 외 모두 무관 계정 안내

개인정보·금전 요구 시 제보 요청 및 법적 조치 예고

이미지 확대 배우 김민. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

이미지 확대 배우 김민 측이 사칭 계정에 대한 주의를 당부했다. 올로컴퍼니 인스타그램 캡처

이미지 확대 배우 김민이 공개한 자택. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처

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배우 김민 측이 사칭 계정에 대한 주의를 당부했다.9일 김민 소속사 올로컴퍼니 측은 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 인스타그램 등 SNS에서 김민 배우의 프로필 사진, 게시물, 유사 계정 아이디 등을 사용해 아티스트를 사칭하는 계정이 다수 발견됐다”고 밝혔다.소속사는 이어 김민 및 소속사에서 사용하는 공식 인스타그램 계정 두 개를 안내하며 “이 외의 유사 아이디 계정은 모두 배우 본인 및 소속사와 무관한 사칭 계정”이라고 설명했다.그러면서 “아티스트 및 올로컴퍼니에서는 어떠한 경우에도 개인적인 메시지(DM)를 통해 개인정보 요구, 금전 요구, 사적인 대화 유도, 이벤트 참여 유도 등을 하지 않는다”며 “팬 여러분께서는 사칭 계정으로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별히 주의해 주시기 바라며, 사칭 계정을 발견하실 경우 당사 메일로 제보해 주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.소속사는 “당사는 팬 여러분의 피해를 방지하고 아티스트의 권익을 보호하기 위해 지속적인 모니터링을 진행하고 있으며, 사칭 행위가 지속될 경우 법적 조치를 취할 예정”이라며 “앞으로도 아티스트 보호를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.2011년 데뷔한 김민은 디즈니+ ‘카지노’, ‘킬러들의 쇼핑몰’, ‘조각도시’ 등에 출연했다. ‘범죄도시3’, ‘중간계’ 등 영화에도 출연하며 인지도를 쌓았다.지난달 MBC ‘나 혼자 산다’에서 90년 된 동두천 구옥에서 보내는 자유롭고 낭만적인 생활을 공개해 화제를 모았다.김민이 출연한 10월 2일 방송분은 시청률 6.0%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 화제성을 입증했다.온라인뉴스부