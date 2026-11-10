‘불륜’ 젠슨 황 다시보니…신아영과 포옹·화사에 “매력적”

세줄 요약 불륜 파문 확산, 과거 발언 재조명

신아영과 포옹 장면 온라인 재확산

화사 향한 매력적 발언도 다시 공유

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이미지 확대 신아영 인스타그램

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엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 파문이 확산하면서 과거 한국 방문 당시 방송인 신아영과 포옹하고 가수 화사를 향해 팬심을 드러냈던 모습이 재조명되고 있다.황 CEO는 지난 8일(현지시간) 엔비디아 직원들에게 보낸 서한에서 아내에게 충실하지 못했던 사실을 인정하고 가족과 임직원들에게 사과했다.이번 논란은 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성 앨리스 황과 부적절한 관계를 맺었다는 외신 보도가 나오면서 불거졌다. 엔비디아 이사회는 외국 정보기관의 접근 의혹에 대한 독립 조사에 착수한 것으로 알려졌다.이 가운데 황 CEO가 지난해 한국을 방문했을 당시의 모습도 다시 관심을 받고 있다.황 CEO는 지난해 10월 30일 서울 강남구 코엑스 K팝 광장에서 열린 ‘지포스 게이머 페스티벌’에 참석했다. 당시 행사 진행을 맡은 방송인 신아영과 대화를 나누고 포옹하는 모습이 영상에 담겼다.신아영은 행사 다음 날 자신의 SNS에 황 CEO와 함께 촬영한 사진을 공개하며 만남을 기념하기도 했다.황 CEO는 가수 화사를 향해서도 공개적으로 팬심을 드러낸 바 있다.지난 6월 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 황 CEO는 즐겨 듣는 K팝을 묻는 질문에 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’을 언급한 뒤 화사의 음악도 좋아한다고 밝혔다.당시 그는 “저는 화사씨의 음악 또한 대단히 사랑합니다. 무척 매력적”이라고 말했다.불륜 파문 이후 온라인에서는 황 CEO가 신아영과 포옹한 장면과 화사를 향해 팬심을 드러낸 발언이 다시 공유되고 있다.온라인뉴스부