‘불륜’ 젠슨 황 다시보니…신아영과 포옹·화사에 “매력적”
수정 2026-11-10 06:49
입력 2026-11-10 06:49
세줄 요약
- 불륜 파문 확산, 과거 발언 재조명
- 신아영과 포옹 장면 온라인 재확산
- 화사 향한 매력적 발언도 다시 공유
엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 파문이 확산하면서 과거 한국 방문 당시 방송인 신아영과 포옹하고 가수 화사를 향해 팬심을 드러냈던 모습이 재조명되고 있다.
황 CEO는 지난 8일(현지시간) 엔비디아 직원들에게 보낸 서한에서 아내에게 충실하지 못했던 사실을 인정하고 가족과 임직원들에게 사과했다.
이번 논란은 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성 앨리스 황과 부적절한 관계를 맺었다는 외신 보도가 나오면서 불거졌다. 엔비디아 이사회는 외국 정보기관의 접근 의혹에 대한 독립 조사에 착수한 것으로 알려졌다.
이 가운데 황 CEO가 지난해 한국을 방문했을 당시의 모습도 다시 관심을 받고 있다.
황 CEO는 지난해 10월 30일 서울 강남구 코엑스 K팝 광장에서 열린 ‘지포스 게이머 페스티벌’에 참석했다. 당시 행사 진행을 맡은 방송인 신아영과 대화를 나누고 포옹하는 모습이 영상에 담겼다.
신아영은 행사 다음 날 자신의 SNS에 황 CEO와 함께 촬영한 사진을 공개하며 만남을 기념하기도 했다.
황 CEO는 가수 화사를 향해서도 공개적으로 팬심을 드러낸 바 있다.
지난 6월 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 황 CEO는 즐겨 듣는 K팝을 묻는 질문에 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’을 언급한 뒤 화사의 음악도 좋아한다고 밝혔다.
당시 그는 “저는 화사씨의 음악 또한 대단히 사랑합니다. 무척 매력적”이라고 말했다.
불륜 파문 이후 온라인에서는 황 CEO가 신아영과 포옹한 장면과 화사를 향해 팬심을 드러낸 발언이 다시 공유되고 있다.
온라인뉴스부
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