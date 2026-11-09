‘불륜의혹’ 양홍원, 결혼식 사진 삭제하더니…찜질방서 포착

세줄 요약 불륜 의혹 해명 뒤 찜질방 근황 공개

결혼식 사진 삭제, 원현주 게시물도 정리

폭로자 사과와 소속사 고소 대응 이어짐

이미지 확대 양홍원 인스타그램

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래퍼 양홍원이 불륜 의혹을 해명한 이후 지인들과 함께한 근황을 공개했다.양홍원은 지난 8일 자신의 인스타그램에 “나의 형님이 나를 가르치시기를 두 명의 아우가 있다면 바위도 가른다고 하셨다”는 글과 함께 사진을 올렸다.공개된 사진에는 양홍원이 지인들과 함께 찜질방 흡연실에 있는 모습이 담겼다. 양홍원은 담배를 입에 문 채 카메라를 바라보고 있다.양홍원은 2024년 11월 모델 원현주와의 사이에서 딸을 얻었다. 두 사람은 지난 5월부터 유튜브 채널 ‘양홍원의 육아일기’를 통해 육아 일상을 공개했으며, 지난 10월 결혼식을 올렸다.그러나 결혼 직후 양홍원은 불륜 의혹에 휩싸였다. 지난달 23일 한 누리꾼이 양홍원이 아내가 아닌 다른 여성과 모텔에 갔다고 주장하면서 논란이 불거졌다.이에 양홍원 소속사는 해당 주장이 사실과 다르다며 폭로자를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다. 불륜 상대로 지목된 여성 역시 의혹을 부인하며 폭로자를 형사 고소했다고 전했다.논란 이후 원현주는 SNS 게시물을 모두 삭제했고, 양홍원도 결혼식 관련 게시물을 내렸다.이후 폭로자는 지난달 29일 한 유튜브 채널에 출연해 양홍원에게 돈을 빌리려던 과정에서 감정이 상해 불륜 의혹을 제기했다고 밝혔다. 그는 양홍원의 아내에게도 사과했다.양홍원은 해당 인터뷰가 공개된 지 이틀 만에 서울 홍대의 한 클럽에서 포착됐으며, 이후에도 SNS를 통해 일상을 공개하고 있다.온라인뉴스부