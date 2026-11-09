‘김장훈♥이소라 열애설’ 전말…“손잡고 대학로 걸었다”

세줄 요약 김장훈, 이소라와 열애설 전말 공개

대학로 손잡은 장면이 오해로 번짐

두 사람, 실제 사이는 절친 관계 설명

이미지 확대 가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다. SBS ‘미운 우리 새끼’

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가수 김장훈이 이소라와의 열애설을 언급했다.8일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 김장훈이 최고령 미혼으로 출연했다.방송에서 이소라는 절친 김장훈의 작업실을 찾았다. 김장훈은 이소라와 과거 불거졌던 열애설의 전말을 밝혔다.이소라는 자신과 김장훈의 열애설에 대해 “다들 왜 그렇게 생각하는지 모르겠다”고 의아해했다.이에 김장훈은 “그렇게 생각할 수밖에 없지 않냐”라고 반문했다.김장훈은 “그때 네가 공연을 보고 싶다고 해서 대학로에 갔었다”며 “우리가 그날 손을 잡고 갔다”고 당시를 회상했다.그러면서 “우리는 전혀 그런 사이가 아니니까 떳떳했다”고 덧붙였다.이를 들은 이소라는 “나는 지금도 팔짱 끼고 한다. 의지하는 게 좋아서”라며 “그런데 팔짱을 끼는 게 그런 생각을 줄 수 있구나”라고 말했다.김장훈은 “둘이 팔짱을 끼고 걸어가니까 사람들이 홍해가 갈라지듯 양옆으로 갈라졌다”며 “그러니까 열애설이 난 것”이라고 했다.한편 SBS ‘미운 우리 새끼’는 매주 일요일 오후 9시 방송된다.온라인뉴스부