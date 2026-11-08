[포토] 로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석

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“107년간 이런 지진은 처음” 한밤중 日 덮친 ‘공포’…“또 터질 수도” 경고

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전 세계에 ‘2대’ 뿐인데…트럼프, 영국에 ‘특수정찰기’ 보낸 이유는? [밀리터리+]

로제가 참석한 행사의 명칭은 무엇인가?

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가수 로제가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤 필름 갈라에 참석했다.AFP 연합뉴스

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