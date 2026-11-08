연예 해외연예 [포토] 로제, LACMA 아트+필름 갈라 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/11/08/20261108800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-11-08 17:09 입력 2026-11-08 17:09 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 가수 로제가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤 필름 갈라에 참석했다.2026.11.08.AFP 연합뉴스 이미지 확대 말린 애커먼이 2026년 11월 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 제15회 LACMA 아트+필름 갈라에 참석했다.2026.11.08.AFP 연합뉴스 이미지 확대 모델 캔디스 스와네포엘이 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤 필름 갈라에 참석했다. 2026.11.08.AFP 연합뉴스 이미지 확대 오데사 애지언이 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤 필름 갈라에 참석했다.2026.11.08.AFP 연합뉴스 이미지 확대 미국의 모델 겸 배우 에밀리 라타이코프스키가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤 필름 갈라에 참석했다. 2026.11.08.AFP 연합뉴스 이미지 확대 알렉스 콘사니가 7일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 LACMA 아트+필름 갈라에 참석했다.AP 연합뉴스 이미지 확대 매들레인 펫쉬가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)에서 열린 2026 LACMA 아트+필름 갈라에 참석했다. 2026.11.08.AFP 연합뉴스 이미지 확대 니콜 키드먼이 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 제15회 LACMA 아트+필름 갈라에 참석했다.2026.11.08.로이터 연합뉴스 이미지 확대 안야 테일러 조이가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 2026 LACMA 아트+필름 갈라에 참석했다.2026.11.08.AFP 연합뉴스 이미지 확대 소피아 베르가라가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤 필름 갈라에 참석했다.2026.11.08.AFP 연합뉴스 가수 로제가 7일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 로스앤젤레스 카운티 미술관에서 열린 제15회 LACMA 아트 앤 필름 갈라에 참석했다.AFP 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 로제가 참석한 행사의 명칭은 무엇인가? LACMA 아트 앤 필름 갈라 로스앤젤레스 음악제