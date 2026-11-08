60년 전 바람피운 아내…뒤늦게 안 99세 할아버지, 결국 이혼

세줄 요약 99세 남성, 60년 전 아내 불륜 증거 발견

77년 결혼생활 끝에 이혼 요구, 충격 전개

출연자들, 과거 외도 용서 가능성 두고 토론

이미지 확대 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 99세 남성이 77년 결혼생활을 끝내고 이혼을 선택한 이유가 전해져 충격을 안겼다.

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MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 99세 남성이 77년 결혼생활을 끝내고 이혼을 선택한 이유가 전해져 충격을 안겼다.7일 방송된 ‘속풀이쇼 동치미’에서는 과거 배우자의 불륜을 뒤늦게 알게 된다면 어떻게 할 것인지를 두고 출연자들이 이야기를 나눴다.방송에서 이탈리아 출신 방송인 알베르토는 “최근에 있었던 일”이라며 이탈리아에서 발생한 사건에 대해 전했다.그는 “이탈리아에서 99세 할아버지가 77년 결혼생활 끝에 갑자기 이혼을 요구했다”며 “60년 전에 와이프가 다른 남자에게 받은 러브레터를 발견했기 때문”이라고 말했다.이어 “불륜의 증거가 있었다”며 “60년 전에 와이프가 바람피운 걸 알게 돼서 바로 이혼을 결정했다”고 했다.이를 들은 이현이는 놀라며 다른 출연자들에게 “20년 전의 아내의 외도를 알게 됐다면 이혼하냐”고 질문했다.그러자 캐나다 출신 방송인 기욤과 정신과 의사 이광민은 20년 전 바람일지라도 용서할 수 없다는 반응을 보였다.기욤은 “저는 안 봐준다”라며 “20년 후에는 와이프와 뜨거운 사랑은 식었을 거다. 바람을 알게 되면 좋은 핑계로 (이혼하겠다)”고 말해 폭소를 자아냈다.이에 최홍림은 “이 생각을 못 했다. 나도 안 봐준다”라고 반응해 웃음을 더했다.전민기는 “저는 비슷한 이유로 봐준다. 그동안 당했던 걸 앞으로 풀 것 같다”며 “주도권이 아내에게 있어서 잔소리 듣던 걸 이참에”라고 말했다.아내에게서 주도권을 가져와서 큰소리를 치면서 살겠다는 전민기의 말에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.한편 MBN ‘속풀이쇼 동치미’는 매주 토요일 오후 11시 방송된다.온라인뉴스부