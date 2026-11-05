[포토] 비앙카 센소리, 파격적인 밀착 의상

1 / 5 이미지 확대 비앙카 센소리가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 Chxrry가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 제니퍼 애비가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 샤네이드 클레르몽과 섀넌 클레르몽이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 모델이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다.

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비앙카 센소리가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스