연예 해외연예 [포토] 비앙카 센소리, 파격적인 밀착 의상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/11/05/20261105500271 URL 복사 댓글 0 수정 2026-11-05 16:57 입력 2026-11-05 16:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 비앙카 센소리가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 Chxrry가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 제니퍼 애비가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 샤네이드 클레르몽과 섀넌 클레르몽이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 모델이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다.AFP 연합뉴스 비앙카 센소리가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 이지(Yeezy) 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 비앙카 센소리가 참석한 행사는? 패션쇼 시상식