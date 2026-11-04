[포토] ‘77세 파격’ 베라 왕

세줄 요약 77세 베라 왕, CFDA 레드카펫서 과감한 패션 연출

블랙 크롭톱과 팬츠 조합으로 시선 집중

후보·수상자 축하와 패션계 자부심 표명

이미지 확대 베라 왕 인스타그램

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세계적 패션 디자이너 베라 왕(77)이 과감한 스타일을 자랑했다.4일 베라 왕은 “‘CFDA’를 응원하기 위해 레드카펫에 섰습니다, 후보에 오른 모든 분과 수상자 여러분께 진심으로 축하를 전합니다, 미국 패션 업계의 일원이라는 사실이 정말 기쁘고 자랑스럽습니다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 베라 왕은 ‘CFDA 어워즈’ 레드카펫에 오른 모습이다. 베라 왕은 가슴 라인을 강조한 블랙 튜브톱 형태의 크롭 톱과 블랙 팬츠를 입고 과감한 스타일을 뽐냈다.한편 베라 왕은 1949년 6월 미국 뉴욕에서 태어난 중국계 미국인 패션 디자이너로, 현재 만 77세다. 웨딩드레스 디자인으로 이름을 알렸으며, 자신의 이름을 딴 패션 브랜드를 운영하고 있다.뉴스1