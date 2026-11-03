“45세 슈퍼모델♥70세 삼성전자 前사장”…25세 차이 부부 탄생

세줄 요약 김자연, 25세 연상 손영권과 결혼 발표

MIT 선후배 인연, 2년 교제 끝 부부

스위스 루체른 호수 인근 가족 예식

이미지 확대 김자연 인스타그램

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2003년 슈퍼모델 선발대회 출신 김자연(45)이 25세 연상의 손영권(70) 전 삼성전자 사장과 결혼했다.김자연은 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 “여러분, 저 결혼했어요! 늘 저를 응원해 주시는 여러분께 기쁜 소식을 전합니다”라며 결혼 소식을 직접 알렸다.두 사람은 2년 전 미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 선후배로 처음 만나 인연을 맺었다.김자연은 “각자의 분야에서 다른 길을 걸어온 저희는 2년 전 MIT 선후배로 처음 만났다”며 “처음에는 선후배로서 자연스럽게 알아가다 함께하는 시간이 쌓일수록 조금씩 가까워졌다”고 밝혔다.이어 “올해 초 서로의 마음을 확인한 뒤 미국, 한국, 유럽을 오가며 서로의 세계를 이해하고 존중하게 됐다”며 “2년간 좋은 지인으로 쌓아온 신뢰가 있었기에 연인이 된 후 앞으로의 인생을 함께하기로 결심하는 데에는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다”고 전했다.결혼식은 스위스 루체른 호수 인근의 뷔르겐슈톡 호텔에서 가족들만 참석한 가운데 조용히 진행됐다. 이곳은 배우 오드리 헵번의 결혼과도 인연이 있는 장소로 알려져 있다.김자연은 “가족들의 따뜻한 축복 속에서 평생을 약속하며 서로의 곁을 지키고 각자의 세상을 함께 넓혀가기로 했다”고 말했다.남편에 대한 애정도 드러냈다. 그는 “남편은 삼성전자 사장 겸 최고전략책임자(CSO)를 역임했고 현재 삼성 반도체 자문위원회 위원장과 하만 인터내셔널 이사회 의장, 실리콘밸리 벤처캐피털 창업자로 활동하고 있다”고 소개했다.그러면서 “그 모든 사회적 성취보다도 남편은 저를 진심으로 아끼고 사랑하며 늘 배려하고 존중해 주는 따뜻한 인성을 가진 사람”이라며 “키가 큰 저를 매우 귀여워해 준다”고 덧붙였다.김자연은 2003년 SBS 슈퍼모델 선발대회에서 1위를 차지하며 데뷔했다. 이후 국내외 패션 무대에서 활동했으며 뉴욕 패션기술대학교(FIT)에서 패션경영학을 전공했다. 이후 MIT에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득했다.손영권 전 사장은 삼성전자 최고전략책임자(CSO)를 지낸 글로벌 기술·투자 전문가로, 현재 삼성전자 고문과 하만 인터내셔널 이사회 의장 등을 맡고 있다.온라인뉴스부