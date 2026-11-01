연예 해외연예 [포토] ‘시선 강탈’ 핼러윈 파티 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/11/01/20261101800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-11-01 16:56 입력 2026-11-01 16:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 마리아 스트롱인(Mariah Strongin)이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지(Moxy East Village)의 까테드랄 레스토랑(Cathédrale Restaurant)에서 열린 하이디 클룸(Heidi Klum)의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스 이미지 확대 바바라 팔빈이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스 이미지 확대 헤일리 칼릴이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스 이미지 확대 발렌티나 삼파이우가 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스 이미지 확대 한나 브론프먼이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스 이미지 확대 레니 클룸이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스 이미지 확대 제이드 서월이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스 마리아 스트롱인이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 하이디 클룸의 연례 핼러윈 파티는 몇 회를 맞이했는가? 제24회 제25회