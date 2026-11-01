[포토] ‘시선 강탈’ 핼러윈 파티

1 / 7 이미지 확대 마리아 스트롱인(Mariah Strongin)이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지(Moxy East Village)의 까테드랄 레스토랑(Cathédrale Restaurant)에서 열린 하이디 클룸(Heidi Klum)의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스

이미지 확대 바바라 팔빈이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스

이미지 확대 헤일리 칼릴이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스

이미지 확대 발렌티나 삼파이우가 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스

이미지 확대 한나 브론프먼이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스

이미지 확대 레니 클룸이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스

이미지 확대 제이드 서월이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다. 2026-11-01 AP 연합뉴스

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마리아 스트롱인이 31일(현지시간) 미국 뉴욕 목시 이스트 빌리지의 까테드랄 레스토랑에서 열린 하이디 클룸의 제25회 연례 핼러윈 파티에 참석하고 있다.온라인뉴스부