김광규, 송도 떠났다…“28년 걸렸다” 연희동 자가 마련

세줄 요약 연희동 자가 마련, 28년 만의 내 집 고백

‘놀면 뭐하니?’서 이사 소식 전하며 감격

멤버들 환호 속 잔치국수 맛집 탐방

이미지 확대 MBC ‘놀면 뭐하니’ 방송화면

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배우 김광규가 서울 연희동에 자가를 마련했다고 고백했다.31일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 김광규가 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 함께 추억의 잔치국수 맛집을 찾아 나서는 모습이 공개된다.이날 이동 중 허경환이 “형, 제가 챙겨드리기 쉽게 근처로 이사 오세요”라고 말하자 김광규는 “나 이사했어”라며 뜻밖의 소식을 전했다.멤버들이 이사한 곳을 묻자 김광규는 서울 연희동에 자가를 마련했다고 밝히며 “서울 집 사는 데 28년 걸렸네”라고 감격스러운 소감을 전했다.이에 멤버들은 환호하며 김광규의 내 집 마련을 축하했다. 이후 이들은 김광규가 잊지 못하는 추억의 잔치국수 맛을 찾아 나섰다.온라인뉴스부