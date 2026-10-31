“건망증 심한 상태” 충격…백지영, 치매 검사받았다

세줄 요약 유튜브서 치매 검사 경험 공개

검사 결과 치매 아님, 건망증 심함

냉장고 문 열고도 이유 잊는 일화

이미지 확대 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

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가수 백지영이 치매 검사를 받았던 일화를 공개했다.지난 29일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘쎈언니 백지영 집에 가 집밥 해준 원조 쎈언니 82세 선우용여’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 선우용여는 백지영의 집을 찾아 대화를 나누는 시간을 가졌다.식사를 하던 중 백지영은 젓가락 브랜드를 소개하려다 이름이 떠오르지 않자 “요즘에 자꾸 뭘 까먹는다. 어떡하냐”며 걱정했다.선우용여는 “항상 생각해야 된다”며 기억력을 위해 주차한 자리도 사진으로 남기지 않는다고 말했다.이에 제작진은 선우용여가 최근 치매 검사에서 거의 만점을 받았다고 소개했다.앞서 선우용여는 자신의 유튜브 채널을 통해 치매 검사 과정을 공개한 바 있다.그러자 백지영은 자신도 치매 검사를 받았다며 “점수를 받았는데 치매는 아니라고 하더라. 건망증이 많이 심한 상태”라고 전했다.그러면서 일상에서 겪는 건망증도 털어놨다.그는 “냉장고 문을 열어놓고 왜 열었는지 몰라 한참 냉장고 안을 노려보고 서 있을 때가 있다”고 말했다.온라인뉴스부