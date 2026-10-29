‘나혼산’으로 뜬 김민, 대선배 최민식에 ‘욕설’…첫 촬영이었는데

세줄 요약 ‘카지노’ 첫 촬영서 최민식 상대 욕설 애드리브 고민

최민식, 자연스럽게 받아치며 현장 분위기 수습

분장실서 질문 정리해 직접 연기 수업까지 진행

이미지 확대 MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다. MBC ‘라디오스타’

이미지 확대 MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다. MBC ‘라디오스타’

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MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 화제를 모은 배우 김민이 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 촬영 당시 대선배인 최민식에게 욕설 애드리브를 날렸던 비하인드를 전했다.28일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연한 김민은 카지노 촬영장에서 있었던 에피소드를 공개했다.그는 “카지노 촬영했을 때 처음에는 상대 배역을 몰랐는데 만나보니 최민식 선배님이었다”며 “어렸을 때부터 선배님 영화를 봤다. 많이 배우고 좋아했던 선배님인데 실제로 보니까 더 멋있더라”라고 말했다.김민은 카지노 촬영 당시 겪었던 고민을 털어놓기도 했다. 그는 “그날이 카지노 첫 촬영이었는데 대본을 보다가 애드리브를 생각했다”며 “욕을 좀 하고 싶었다. 그런데 첫 촬영부터 대선배님께 욕을 했다가 분위기가 싸해질까 봐 ‘해야 하나, 안 해야 하나’ 일주일 내내 고민했다”고 전했다.이어 “‘에라 모르겠다’ 하고 ‘×××× you’라고 했다”며 “거기서 (최민식이) ‘×××× you, too’라고 했다. 이런 것까지 자연스럽게 해주시니까 감사했다”고 했다.이를 들은 MC들은 “엄청 잘 받아주셨다”라며 감탄했다.최민식의 미담도 이어졌다. 김민은 촬영 중 ‘쉬리’, ‘올드보이’ 등 최민식의 옛 작품을 보며 궁금했던 점을 물었고, 최민식은 분장실에서 그 질문을 정리해 직접 수업을 해줬다고 한다.김민은 “분장실에서 메이크업을 받는데 ‘민아 앉아 봐 봐’라고 하시더라”라며 “그동안 드린 질문을 정리해서 수업을 해주셨다. 그걸 들으면서 받아 적기도 했다”고 말했다.한편 김민은 ‘나 혼자 산다’에 출연해 ‘자연인’ 같은 일상을 보여주며 주목을 받은 바 있다.온라인뉴스부