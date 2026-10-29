[포착] 지드래곤, 무릎 꿇고 공개 프러포즈…상대는 ‘이 연예인’이었다

세줄 요약 파리 레스토랑서 지드래곤, 대성에 장미꽃 프러포즈

무릎 꿇고 고백 퍼포먼스, 대성 환한 웃음으로 화답

20주년 못 한 프러포즈 농담, 현장 웃음바다

이미지 확대 유튜브 채널 ‘Official GDRAGON’

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가수 지드래곤이 대성에게 장미꽃을 건네며 깜짝 프러포즈를 했다.28일 유튜브 채널 ‘Official GDRAGON’에는 “G-DRAGON - From PARIS to LONDON”라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에는 빅뱅 월드투어를 위해 프랑스 파리를 찾은 지드래곤과 대성이 한 레스토랑에서 식사를 즐기는 모습이 담겼다.지드래곤은 “이번 투어 재미있다”며 “매회 웃기다. 생각도 못 한 게 나온다. 그게 합이다”라고 말했다.이후 지드래곤은 식사 중 갑자기 밖으로 나가더니 장미꽃을 들고 등장했다. 지드래곤은 “나 고백할 거다. 그녀에게 내 마음을 고백할 거다”라면서 장미꽃을 등 뒤로 숨긴 채 대성에게 다가갔다.이어 지드래곤은 대성 앞에서 무릎까지 꿇고 장미꽃을 건넸다. 이에 대성은 “어머 받아버렸다”라면서 환하게 웃은 뒤, “진짜 로맨티시스트다”라고 말했다. 그러자 지드래곤은 “나 이런 남자다”라면서 별거 아니라는 듯 포즈를 취해 웃음을 안겼다.이때 스태프는 지드래곤과 대성의 모습을 본 레스토랑 손님들이 두 사람의 관계를 의심하기 시작했다고 전해 웃음을 자아냈다.지드래곤은 “아직 20주년 동안 프러포즈를 못 했다. 지금 공개 구혼을 했다”고 너스레를 떨었고, 이에 대성은 “우리 아직도 신혼”이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부