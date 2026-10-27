[포토] 박하선, 김장 김치 나눔 봉사활동

1 / 5 이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27

연합뉴스

이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선(오른쪽)이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27

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이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선(오른쪽)이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27

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이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27

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행복공감봉사단장 배우 박하선이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다.연합뉴스