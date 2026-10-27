연예 스타요즘 [포토] 박하선, 김장 김치 나눔 봉사활동 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/10/27/20261027800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-27 16:56 입력 2026-10-27 16:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27연합뉴스 이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선(오른쪽)이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27연합뉴스 이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선(오른쪽)이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27연합뉴스 이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27연합뉴스 이미지 확대 행복공감봉사단장 배우 박하선(오른쪽)이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다. 2026.10.27연합뉴스 행복공감봉사단장 배우 박하선이 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장 김치 나눔 봉사활동에서 김장하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 박하선이 참여한 봉사활동의 목적은 무엇인가? 김치 나눔 급식 봉사