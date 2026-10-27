무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신
수정 2026-10-27 10:58
입력 2026-10-27 10:58
세줄 요약
- 유부녀 사실 숨긴 채 남성과 교제한 사연 공개
- 시아버지 건물 상속 노리고 여러 남성과 관계
- 임신 뒤 사과 대신 둘째 협조까지 요구해 경악
무정자증 남편 몰래 다른 남성들과 관계를 맺고 임신한 여성의 사연이 공개됐다. 이 여성은 시아버지의 건물을 상속받기 위해 여러 남성과 동시에 교제한 것으로 드러났다.
26일 방송된 채널A ‘탐정들의 영업비밀’에서는 결혼을 약속한 여자친구가 유부녀라는 사실을 알게 된 남성의 사연이 소개됐다.
의뢰인 A씨는 7개월 전 독서 모임에서 여자친구 B씨를 만나 연인으로 발전했다. 취향과 대화가 잘 통했던 두 사람은 빠르게 가까워졌고, A씨는 B씨에게 프러포즈까지 했다.
그러나 프러포즈 직후 우연히 만난 한 남성으로부터 B씨가 이미 결혼한 유부녀라는 사실을 듣게 됐다. 해당 남성은 B씨의 결혼식에서 웨딩 촬영을 담당했던 사람이었다.
A씨가 이를 추궁하자 B씨는 “남편과 2년째 별거 중이며 곧 이혼할 예정”이라고 해명했다. 하지만 이후 확인된 B씨의 행적은 달랐다. B씨는 A씨 외에도 여러 남성과 동시에 교제하고 있었다.
수의사로 일하던 B씨는 결혼 후 병원 운영 적자와 월세, 대출금 등으로 경제적 어려움을 겪고 있었다. 그러던 중 시아버지가 “먼저 손주를 안겨주는 자식에게 건물을 물려주겠다”고 하자 형님 부부보다 먼저 아이를 갖기로 결심했다.
하지만 남편이 무정자증이라는 사실을 알게 되면서 다른 남성을 통해 임신을 시도했다.
B씨는 남편과 혈액형이 같고 보조개, 곱슬머리 등 외모적 특징이 비슷한 남성들을 골라 접근했다. 경제적 조건까지 따져 여러 남성과 관계를 이어갔으며, 하룻밤에 세 명의 남성을 만나기도 한 것으로 밝혀졌다.
결국 B씨는 임신에 성공했다. 그러나 자신을 믿고 결혼까지 생각했던 A씨에게는 사과 대신 “솔직히 피해 본 거 없잖아. 데이트에 잠자리까지 오히려 땡큐 아니야?”라며 적반하장 태도를 보였다.
더욱 충격적인 것은 1년 뒤 B씨가 A씨에게 다시 연락했다는 점이다.
B씨는 “덕분에 난 아주 행복하게 잘 지낸다”며 “아이를 키우다 보니까 외동은 좀 외로울 것 같은데 혹시 둘째도 협조해 줄 수 있겠냐”고 제안했다.
이어 “이왕이면 형제끼리 같은 핏줄이면 좋을 것 같으니 지난번보다 두 배로 보상하겠다”고 덧붙여 출연진을 경악하게 했다.
온라인뉴스부
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