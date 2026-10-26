[포토] ‘컴백’ 아일릿, 화려한 퍼포먼스

1 / 9 이미지 확대 아일릿 원희, 슈퍼 리얼 미 그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다. 2026.10.26 뉴스1

이미지 확대 아일릿 민주, 미모의 블랙요원 그룹 아일릿(ILLIT)의 민주가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다. 2026.10.26 뉴스1

이미지 확대 윤아, 무대를 지배하는 자 그룹 아일릿(ILLIT)의 윤아가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다. 2026.10.26 뉴스1

이미지 확대 이로하, 절제된 카리스마 그룹 아일릿(ILLIT)의 이로하가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다. 2026.10.26 뉴스1

이미지 확대 뾰루퉁 원희 그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다. 2026.10.26 뉴스1

이미지 확대 체포하겠어 무대 선보이는 그룹 아일릿 민주 그룹 아일릿이 26일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 다섯 번째 미니앨범 ‘브레이크 이븐(BREAK EVEN)’ 발매 기념 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.10.26. 뉴시스

이미지 확대 아일릿, 컴백 그룹 아일릿(ILLIT)의 원희(왼쪽부터)와 윤아, 민주, 이로하가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다. 2026.10.26 뉴스1

이미지 확대 아일릿, 독보적인 존재감 그룹 아일릿(ILLIT)의 윤아(왼쪽부터)와 민주, 원희, 이로하가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다. 2026.10.26 뉴스1

이미지 확대 아일릿, 컴백그룹 아일릿(ILLIT)의 윤아(왼쪽부터)와 민주, 원희, 이로하가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다. 2026.10.26 뉴스1

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그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 26일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 5집 ‘BREAK EVEN’ 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 ‘체포하겠어’를 열창하고 있다.온라인뉴스부