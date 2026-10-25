배우 유병권, 결혼식 직전 파혼 고백 “국가별로 애인 있어”

이미지 확대 유튜버 겸 배우 유병권이 결혼식 직전 파혼했던 과거를 고백했다. 유튜브 채널 ‘스튜디오슬램’ 캡처

이미지 확대 유튜버 겸 배우 유병권이 결혼식 직전 파혼했던 과거를 고백했다. 유튜브 채널 ‘스튜디오슬램’ 캡처

이미지 확대 유튜버 겸 배우 유병권이 결혼식 직전 파혼했던 과거를 고백했다. 유튜브 채널 ‘스튜디오슬램’ 캡처

이미지 확대 유병권은 유튜브에서 ‘잭클린’이라는 부캐로 활동하며 큰 인기를 얻었다. 유튜브 채널 ‘병권 BYUNGKWON’ 캡처

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유튜버 겸 배우 유병권이 결혼식 직전 파혼했던 과거를 고백했다.지난 23일 유튜브 채널 스튜디오슬램에는 ‘결혼 못 하는 사람들 보세요’라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 유병권은 ‘결혼할 뻔했다고 들었다’는 질문에 “양가 인사까지 다 된 상태에서 식 올리면 끝이었다”고 말문을 열었다.이어 “국가별로 나 같은 애가 있더라”고 상대 여성에게 여러 애인이 있었다고 털어놨다.‘어떻게 알게 됐느냐’는 질문에는 “상대의 친구가 알려줬다. 친구가 말렸다”고 말해 놀라움을 자아냈다.그러면서 “상대방에게 그런 얘기는 안 하고 그냥 멀어지며 끝냈다”고 밝혔다.그는 “너무 감정이 앞서서 결혼을 추진하려고 했는데 아닌 것 같았다. 그냥 이별하는 게 맞는 것 같았다”며 “얘기 안 하고 그냥 사라졌다”고 회상했다.그러면서 “그때만 해도 좀 힘들었다”며 “그러고 나서 약간의 의심병도 있는 것 같다”고 털어놨다.결혼정보회사 성지인 대표는 “오히려 그때 결혼 안 하길 잘한 것”이라고 했고, 주변에서도 “조상신이 도왔다”고 위로했다.한편 ‘잭클린 이모’로 유명한 유병권은 오는 11월 웨이브(Wavve)를 통해 공개되는 4부작 ‘옆자리, 프란체스카’에 합류해 새로운 모습을 선보일 예정이다.‘옆자리, 프란체스카’는 MBC 레전드 시트콤 ‘안녕, 프란체스카’의 세계관을 잇는 스핀오프 드라마다. 인간 세상에 숨어든 뱀파이어 소녀 피나영이 자신의 정체를 감춘 채 평범한 고등학생으로 살아가기 위해 고군분투하는 이야기를 그린다.온라인뉴스부