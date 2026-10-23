김정은, 4월 이미 이혼했다…“성격 차이”

세줄 요약 결혼 20여년 만에 협의 이혼 발표

양육권은 김정은이 갖기로 결정

성격 차이와 절차 정리로 공개 지연

이미지 확대 가수 김정은. 연합뉴스(과일농장레코드 제공)

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그룹 마로니에 출신 가수 김정은이 결혼 20여년 만에 이혼했다.22일 연합뉴스에 따르면 김정은 측 관계자는 “최근 협의 이혼했으며 양육권은 김정은이 갖기로 했다”고 밝혔다. 이어 “두 사람은 성격 차이로 인해 신중한 고민 끝에 결혼 생활을 마무리하게 됐다”고 설명했다.김정은은 2004년 두살 연상의 동료 음악가와 결혼해 2011년 아들을 출산했다.스타뉴스에 따르면 김정은은 지난 4월 이혼했다. 이혼 발표가 늦어진 것에 대해 김정은 측 관계자는 스타뉴스에 “20년간 여러 곳에 얽힌 매듭들을 푸는 과정이 오래 걸렸고, 추석이 조금 지난 즈음에야 마무리가 됐다”며 “숨기려고 한 의도는 없었다”고 전했다.한편 김정은은 1994년 마로니에로 데뷔했으며 1995년 발표한 솔로곡 ‘프로포즈’, ‘널 사랑해’ 등으로 사랑받았다. 그는 다음 달 신곡 ‘엄마는 예뻤다’를 발매하고 가수 활동을 재개할 예정이다.온라인뉴스부