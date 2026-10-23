메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

김정은, 4월 이미 이혼했다…“성격 차이”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-10-23 08:13
입력 2026-10-23 08:13
세줄 요약
  • 결혼 20여년 만에 협의 이혼 발표
  • 양육권은 김정은이 갖기로 결정
  • 성격 차이와 절차 정리로 공개 지연
이미지 확대
가수 김정은. 연합뉴스(과일농장레코드 제공)
가수 김정은. 연합뉴스(과일농장레코드 제공)


그룹 마로니에 출신 가수 김정은이 결혼 20여년 만에 이혼했다.

22일 연합뉴스에 따르면 김정은 측 관계자는 “최근 협의 이혼했으며 양육권은 김정은이 갖기로 했다”고 밝혔다. 이어 “두 사람은 성격 차이로 인해 신중한 고민 끝에 결혼 생활을 마무리하게 됐다”고 설명했다.

김정은은 2004년 두살 연상의 동료 음악가와 결혼해 2011년 아들을 출산했다.

스타뉴스에 따르면 김정은은 지난 4월 이혼했다. 이혼 발표가 늦어진 것에 대해 김정은 측 관계자는 스타뉴스에 “20년간 여러 곳에 얽힌 매듭들을 푸는 과정이 오래 걸렸고, 추석이 조금 지난 즈음에야 마무리가 됐다”며 “숨기려고 한 의도는 없었다”고 전했다.

한편 김정은은 1994년 마로니에로 데뷔했으며 1995년 발표한 솔로곡 ‘프로포즈’, ‘널 사랑해’ 등으로 사랑받았다. 그는 다음 달 신곡 ‘엄마는 예뻤다’를 발매하고 가수 활동을 재개할 예정이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김정은의 이혼 사유는 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기