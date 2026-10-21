[포착] 송중기, 면전서 전처 “송혜교” 이름 언급에 ‘인상 팍’ 논란

세줄 요약 해외 길거리 팬미팅 중 전처 언급에 표정 굳힘

다른 팬 요청엔 미소 응대, 태도 대비 화제

누리꾼들, 당사자 앞 전처 언급 무례 지적

이미지 확대 배우 송중기가 해외에서 전처인 배우 송혜교의 이름이 언급되자 표정을 굳힌 영상이 온라인상에서 확산했다. SNS 캡처

이미지 확대 배우 송중기가 해외에서 전처인 배우 송혜교의 이름이 언급되자 표정을 굳힌 영상이 온라인상에서 확산했다. SNS 캡처

이미지 확대 배우 송중기의 여동생 결혼식장에서 송중기와 그의 아내 케이티 루이스 사운더스가 포착됐다. 온라인 커뮤니티

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배우 송중기가 해외에서 전처인 배우 송혜교의 이름이 언급되자 표정을 굳힌 영상이 온라인상에서 화제가 되고 있다.21일 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 송중기가 해외 길거리에서 현지 팬들과 마주친 영상이 게재됐다.영상 속 송중기는 맨투맨 티셔츠에 모자를 착용한 옷차림으로 자신을 알아본 팬들과 편하게 인사했다.이 과정에서 한 행인이 송중기를 가리키며 누군지 묻자, 주변에 있던 사람이 “송혜교와 결혼했던 사람”이라고 송중기를 설명했다.이에 송중기는 순간 얼굴을 찌푸리며 불편한 기색을 드러냈다.다만 송중기는 다른 팬이 사진을 부탁하자 곧바로 표정을 풀고 미소를 지으며 팬들과 소통을 이어갔다.영상을 접한 누리꾼들 사이에서는 당사자 면전에서 전처를 언급한 것은 무례하다는 지적이 잇따랐다.송중기와 송혜교는 2016년 KBS 2TV 드라마 ‘태양의 후예’를 통해 연인으로 발전, 2017년 결혼했으나 2019년 이혼했다.이후 송중기는 2023년 영국 배우 출신 케이티 루이스 손더스와 재혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.한편 송중기는 KBS2TV 토일 미니시리즈 ‘러브 클라우드’(연출 송민엽, 극본 팀 매드래빗, 제작 하이지음스튜디오)를 차기작으로 선택했다.‘러브 클라우드’는 헤어진 연인의 마음이 날씨로 보이는 관제사 강우주(송중기)와 날씨를 조종하는 구름의 저주에 걸린 파일럿 안하늬(박지현)의 천재지변 로맨스다.온라인뉴스부