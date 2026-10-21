‘미코 진’ 우지원 딸, ‘이 부위’ 시술했다…“가장 만족스러워”

세줄 요약 치아 시술 사실 SNS 공개

자연치 보존·부분 개선 만족

웃을 때 자신감 생겼다고 설명

이미지 확대 2026 미스코리아 진 우서윤. 자료 : 우서윤 SNS

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전 농구 국가대표 우지원의 첫째 딸로 2026 미스코리아 진에 당선된 우서윤이 치아 시술 사실을 밝혔다.우서윤은 20일 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글과 영상에서 “요즘 치아 관련해서 많이 물어보셔서 공유한다”면서 자신이 받은 치아 시술에 대해 설명했다.그는 “전에는 웃을 때 치아가 신경 쓰였는데, 지금은 어디서든 자신 있게 웃을 수 있다”면서 “자연치를 최대한 보존하면서 필요한 부분만 선택적으로 개선할 수 있다는 점도 좋았고, 무엇보다 결과가 자연스러워서 정말 만족스럽다”고 밝혔다.그러면서 자신이 받은 치아 시술에 대해 궁금하면 정보를 알려주겠다고 덧붙였다. 영상에서 그는 치아를 드러내며 환하게 웃어 보이기도 했다.그는 지난 8월 개최된 ‘제70회 2026 미스코리아’ 선발대회에서 진(眞)에 선발됐지만, 그가 어린 시절 우지원과 함께 각종 예능 프로그램에 출연했던 영상들이 재조명되면서 성형 의혹이 불거졌다.우서윤은 미스코리아 진의 자리에 오른 지 2개월 만인 지난 16일 자신의 SNS를 통해 “미스코리아 진이라는 타이틀에 걸맞은 사람이 될 수 있도록 매 순간 배우고 노력하며, 하루하루 성장해 나가겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스부