강남, 달라진 얼굴 ‘깜짝’…20년 만에 코 재수술한 근황

세줄 요약 20년 만 코 재수술 사실 고백

달라진 외모 언급에 웃음 유발

로이킴 향한 농담으로 분위기

이미지 확대 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

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가수 겸 방송인 강남이 20년 만에 코 재수술을 받은 사실을 고백했다19일 오후 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 가수 강남, 로이킴이 게스트로 등장해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.이날 정호철은 강남을 보자 “저번에 나오지 않았냐. 그런데 지금 보니까 뭔가 미세하게 잘생긴 것 같다”며 달라진 비주얼을 언급했다.이에 강남은 “20년 전에 했는데, 코가 이제 위에 올라가서”라며 재수술하게 됐다고 솔직히 털어놨다.그러면서 로이킴을 향해 “넌 어디 했어?”라고 물어 웃음을 자아냈다. 로이킴이 “난 안 했다”고 선을 긋자 출연진들은 “얼굴은 안 한 걸로 알고 있다. 다른 데는?”이라고 농담을 던져 웃음을 더했다.온라인뉴스부