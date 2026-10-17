“찐가족과 함께”…이효리♥이상순, ‘반가운 소식’ 전해졌다

이효리, ♥이상순 라디오 게스트 출격

이미지 확대 가수 이효리가 남편 이상순이 DJ로 활약하는 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에 출연한다. ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 공식 SNS

세줄 요약 이효리, 이상순 라디오 게스트 출연 예고

복귀 후 첫 동반 방송, 찐가족 케미 기대

건강 회복 뒤 청취자 소통 무대 관심 집중

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가수 이효리가 남편 이상순의 라디오에 게스트로 출연해 지원사격에 나선다.MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 제작진은 17일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 오는 20일 이효리의 출연 소식을 알렸다.제작진은 “간헐적으로 보는 ‘완하’의 찐가족이다. ‘간헐적 효리’ 이효리와 함께한다”며 이효리의 보이는 라디오 출연을 예고했다.이효리는 그동안 ‘간헐적 효리’ 코너에 특별 게스트로 출연하며 남편 이상순과 유쾌한 입담을 선보여 왔다. 이번 출연 역시 두 사람이 함께 청취자들과 소통하는 자리로 기대를 모은다.특히 이번 만남은 건강 문제로 한 달여간 DJ 자리를 비웠던 이상순이 복귀한 이후 첫 출연이라는 점에서 눈길을 끈다.앞서 이상순은 지난 8월 갑작스러운 컨디션 난조로 생방송에 불참했다. 이후 일주일 넘게 스페셜 DJ가 자리를 대신하면서 청취자들의 걱정이 이어졌다.이에 소속사 안테나는 “이상순은 미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 의료진으로부터 안정이 필요하다는 진단을 받았다”며 “충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다”고 밝혔다.이상순 또한 자신의 SNS를 통해 “너무 걱정하지 마시라”며 “저도 잘 쉬면서 회복하고 있을 테니 조금만 기다려 달라”고 당부했다. 이상순은 약 한 달간의 휴식기를 갖고 방송에 복귀했다.한편 이효리와 이상순은 2013년 부부의 연을 맺었다.온라인뉴스부