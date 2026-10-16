‘조작 논란’ 나혼산, 즉흥여행 ‘사전대본’에 “전현무는 안 봤다”

세줄 요약 전현무 카자흐스탄 즉흥여행 조작 논란 확산

제작진, 공문용 구성안일 뿐이라며 해명

전현무는 사전 시나리오를 보지 못했다는 설명

이미지 확대 MBC ‘나 혼자 산다’ 8월 14일 방송에서 전현무가 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠난 것으로 소개된 것과 달리, 실제로는 계획에 따라 진행된 협찬 여행이었던 것 아니냐는 일각의 의혹에 대해 제작진은 25일 입장문을 통해 “촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다”고 반박했다. 사진은 인천공항에 도착한 전현무가 즉석에서 여행지를 고르는 모습을 담은 나 혼자 산다 방송 화면. MBC 유튜브 캡처

이미지 확대 MBC ‘나 혼자 산다’ 8월 14일 방송에서 전현무가 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠난 것으로 소개된 것과 달리, 실제로는 계획에 따라 진행된 협찬 여행이었던 것 아니냐는 일각의 의혹에 대해 제작진은 25일 입장문을 통해 “촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다”고 반박했다. 사진은 인천공항에 도착한 전현무가 즉석에서 여행지를 고르는 모습을 담은 나 혼자 산다 방송 화면. MBC 유튜브 캡처

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MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 제작진이 조작 논란이 불거졌던 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행과 관련해 사전 대본이 있었다는 문제 제기에 “전현무는 보지 않은 내용”이라고 해명했다.16일 조선일보는 인천국제공항공사가 국회 국토교통위원회 소속 김은혜 국민의힘 의원실에 제출한 자료를 토대로 당시 방송 제작 과정에서 전현무의 카자흐스탄행을 전제로 한 시나리오가 사전에 있었다고 보도했다.앞서 ‘나 혼자 산다’는 8월 14일 방송에서 전현무가 인천공항에서 여행지를 즉흥적으로 정해 카자흐스탄 알마티로 떠나 렌터카를 빌려 여행을 즐기는 모습을 담았다.그러나 카자흐스탄에서 운전을 하려면 미리 공증받은 서류가 필요하다는 지적과 함께 알마티시가 공식 사이트를 통해 해당 촬영이 시 관광국의 지원을 받아 진행됐다고 소개한 내용이 알려지며 논란이 일었다. 제작진이 미리 여행지를 정해 준비해 놓고 마치 공항에서 전현무의 즉흥적인 결정으로 여행지가 결정된 것처럼 꾸며 시청자를 기만한 것 아니냐는 문제 제기였다.인천공항공사가 제출한 자료에 따르면 MBC는 7월 22일 보낸 촬영 허가 공문에 8월 6일 카자흐스탄 국적기 에어아스타나 출발 카운터에서 항공권을 발권하고 출국하는 모습을 촬영할 예정이라고 적었다. 출입국 비행편 또한 8월 6일 11시 10분에 출발하는 편명을 명시했고, 실제 방송에서 전현무는 이 항공편을 통해 출국했다.제작진은 조작 방송 논란에 “전현무가 평소 관심을 보여온 여행지와 당시 항공편 상황 등을 종합적으로 고려했을 때 카자흐스탄을 선택할 가능성이 크다고 판단했던 것”이라고 해명한 바 있다. 일부 사전 준비를 인정하면서도 가능성이 높은 선택지에 대한 대비였을 뿐 조작 방송은 아니라는 취지였다.그러나 MBC가 촬영 허가 신청 서류와 함께 제출한 시나리오에는 전현무가 ‘중국은 너무 많이 갔고~ 카자흐스탄을 가볼까~’라고 말한 뒤 ‘성환＆주승’에게 전화해 카자흐스탄으로 가기로 결정한다는 내용이 적혀 있었다고 한다.실제 방송에서도 전현무는 즉흥적으로 여행지를 고르다 배우 구성환씨와 통화하며 카자흐스탄을 최종 여행지로 택했다.제작진이 인천공항공사에 제출한 자료에는 카자흐스탄 외에 다른 선택지는 없었다. MBC는 에어아스타나 한국 지사에도 촬영 동의서를 받아 서류를 제출했으나 다른 항공사의 촬영 동의는 따로 준비하지 않았다.이와 관련해 MBC 측은 일간스포츠에 “사전 준비 과정에서 인천공항공사의 촬영 허가를 받기 위해 대략적인 촬영 상황을 설명하는 구성안이 필요했다”면서 “논란이 된 시나리오는 당시 촬영 허가를 신청하면서 공문으로 보낸 자료”라고 밝혔다.이어 “촬영 허가 담당자가 어떤 방식으로 촬영이 진행될지 쉽게 이해할 수 있도록 예상 상황을 예시로 작성한 것”이라며 “전현무는 해당 구성안을 본 적도 없고 내용도 전혀 몰랐다”고 설명했다.논란이 불거졌을 당시 제작진은 촬영 협조와 별개로 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받지 않았다고 해명했다.신진호 기자