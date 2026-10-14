김구라 “여자친구 있지만 결혼은 아냐…설정한 것”

김구라, 아들 그리 결혼설 부인

이미지 확대 그리는 지난 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘여러분 저 이제 결혼하려구요’라는 제목의 영상을 공개했다. 당시 그리는 영상에서 결혼을 앞둔 설정을 바탕으로 신혼집을 알아봤다. 유튜브 ‘김그리’ 캡처

세줄 요약 김구라, 그리 결혼설에 직접 부인

현재 여자친구는 있으나 결혼은 아님

유튜브용 부캐 설정이라고 설명

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방송인 김구라가 아들인 래퍼 그리의 결혼설에 선을 그었다.11일 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 이날 진행된 ‘김구라 경제연구소’ 라이브 영상이 올라왔다.라이브 방송 중 한 시청자는 김구라에게 “동현씨 결혼 준비한다는데 미리 축하드린다”라고 말했다.이에 김구라는 “그건 설정”이라며 “다나카처럼 부캐(부캐릭터)다”라고 설명했다.이어 “물론 지금 만나는 여자친구는 있지만 결혼 그런 건 아니다”라며 “유튜브도 요즘 경쟁이 치열하지 않나. 그래서 그런 설정을 한 거지 결혼은 아니다”라고 덧붙였다.그리는 앞서 지난 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘여러분 저 이제 결혼하려구요’라는 제목의 영상을 공개한 바 있다.당시 그리는 영상에서 결혼을 앞둔 설정을 바탕으로 신혼집을 알아봤고, 제작진은 실제 상황과는 관련이 없다는 문구를 덧붙였다.한편 1998년생인 그리는 지난 3월 여자친구와 함께 남창희의 결혼식에 참석한 모습이 홍진경의 유튜브 채널을 통해 공개됐다.이후 그리는 여자친구와 오래 교제해 왔으며, 결혼도 생각하고 있다고 밝혔다.온라인뉴스부