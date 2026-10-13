‘미코 출신’ 엄지민 앵커, 정우철과 결혼…“아름다운 반쪽”

세줄 요약 엄지민 앵커, 정우철과 18일 결혼 발표

서로를 응원하는 반쪽 만나 새 출발

웨딩 화보 공개하며 소감과 애정 전함

이미지 확대 엄지민 YTN 앵커가 스타 도슨트 정우철과 결혼한다. 엄지민 인스타그램 캡처

이미지 확대 엄지민 YTN 앵커가 스타 도슨트 정우철과 결혼한다. 엄지민 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

엄지민 YTN 앵커가 스타 도슨트 정우철과 결혼한다.엄지민 앵커는 12일 소셜미디어(SNS)에 “오는 18일에 결혼합니다”라고 결혼 소식을 알리며 웨딩 화보를 공개했다.이어 “제가 뭘 하든 지지해 주는 사람을 만났다”라며 “이제 제 평생의 응원군이 생긴 것 같다”라고 결혼 소감을 전했다.예비 신랑 정우철도 같은 날 SNS를 통해 엄 앵커와의 결혼 소식을 전하며 “이 직업을 선택하면서 현실적인 문제들로 결혼은 마음 접고 살아왔었는데, 늘 곁에서 응원해 주신 좋은 분들 덕분에 일도 잘 풀렸고, 그 과정에서 너무나 사랑하는 사람을 만나 인생의 새로운 출발선에 서게 됐다”라고 소감을 밝혔다.이어 “이렇게 아름답고 생각이 깊은 반쪽을 만난 걸 보니 저는 참 복이 많은 사람인 것 같다”라며 “앞으로 펼쳐질 삶의 2막에서는 예술을, 그리고 한 사람을 더욱 깊이 이해하는 성숙한 사람으로 깊어지겠다”고 전했다.마지막으로 “사랑하는 엄 앵커, 우리 행복하게 잘 살자”고 덧붙이며 애정을 표현했다.1990년생인 엄지민은 2014년 미스코리아 강원 CJ헬로비전 출신이다. 경제방송과 보도전문채널 등을 거쳐 2021년 YTN에 입사했다.한 살 연상인 정우철은 미술을 대중에게 쉽고 재미있게 전달하는 도슨트로 이름을 알렸다. JTBC ‘톡파원 25시’, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에 출연했으며 다양한 미술 관련 저서를 펴냈다.온라인뉴스부