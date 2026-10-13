정웅인 딸 소윤, 연예인 할 줄 알았더니…“서울대 진학 목표”

세줄 요약 정웅인, 둘째 딸 소윤 근황 공개

해린 닮은꼴 화제, 진로는 연예인 아님

서울대 미술대 목표로 공부와 실기 집중

이미지 확대 사진=ENA ‘내 아이의 사생활’ 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

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배우 정웅인이 ‘뉴진스 해린 닮은꼴’로 화제를 모았던 둘째 딸 정소윤 양의 근황을 전해 이목을 끌고 있다.지난 12일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 연출가 장진 감독과 배우 정웅인이 게스트로 출연해 서울예대 89학번 동기 간의 유쾌하고 진솔한 추억담을 나눴다.이날 정웅인은 현재 두 딸과 서울 평창동에서 따로 생활하고 있다고 전했다. 그는 “둘째 딸이 예원예중 출신인데 당시 분당에서 셔틀버스를 타고 어렵게 통학했다”며 “서울예고에 진학하면서 거리가 더 멀어지자 둘째가 달을 고즈넉하게 바라보며 ‘아빠, 평창동으로 가면 안 돼?’라고 하더라”고 당시를 회상했다. 결국 정웅인은 첫째와 둘째 딸을 위해 평창동에 작은 집을 구했고, 초등학교 친구들과 중학교에 가고 싶어 하는 막내딸은 아내와 함께 지내며 두 살림을 하게 됐다고 설명했다.이어 정웅인은 첫째 딸 세윤 양의 근황에 대해 “작년에 안 돼서 지금 재수를 준비하고 있다”고 밝혔다. 함께 출연한 장진 감독의 아들이 대학에 진학했다는 이야기가 나오자 정웅인은 “(장진 아들도) 엄청 잘하고 있고, (신동엽 딸도) 무용을 엄청 잘하고 있다. 반면 우리 애는 학원을 엄청 잘 다니고 있다”라는 위트 있는 농담으로 현장을 웃음바다로 만들었다.둘째 딸 소윤 양에 대해서는 “공부를 위해 자기가 스스로 SNS를 다 끊었다. 목표가 신동엽 딸처럼 서울대에 가는 것”이라며 “서울대는 그래야만 갈 수 있는 곳”이라고 말했다. 소윤 양은 현재 서울대학교 미술대학 진학을 최종 목표로 삼고 실기와 학업에 매진 중인 것으로 알려졌다.소윤 양은 과거 아이돌 그룹 ‘뉴진스’ 멤버 해린을 닮은 외모로 온라인상에서 화제를 모으며 연예인 못지않은 미모를 뽐냈다.한편, 정웅인은 지난 2006년 이지인 씨와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 이들은 2014년 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’에 출연해 국민적인 사랑을 받았다. 이후 세 자매는 지난해 ENA 예능 ‘내 아이의 사생활’에 출연해 성장한 근황을 전한 바 있다.강경민 기자