“신동엽 피멍 사건” 폭행설에…정웅인 결국 입 열었다

세줄 요약 정웅인, 서울예대 후배 괴롭힘 루머 해명

신동엽 피멍 사건, 과한 스트레칭 원인 설명

예능 발언 와전돼 폭행설로 번졌다고 정리

이미지 확대 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

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배우 정웅인이 서울예대 재학 시절 후배들을 괴롭혔다는 루머에 대해 입을 열었다.지난 12일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 장진 감독과 정웅인이 출연한 영상이 공개됐다.영상에서 서울예대 89학번 장진, 정웅인은 1년 후배인 신동엽과 얽힌 추억을 나눴다.정웅인은 과거 서울예대 신체 훈련 동아리 ‘프라나’ 회장을 맡았다. 당시 신동엽이 동아리에 들어왔다고 회상한 정웅인은 “다리를 찢어야 하는 서클이었다. 신동엽이 심하게 스트레칭을 해서 다음 날 화장실에서 바지를 까고 사타구니부터 허벅지에 피멍이 든 모습을 보여줬다”고 말했다.신동엽은 “오다리라서 안 그래도 스트레칭이 안 되는데 억지로 했더니 실핏줄이 다 터진 것”이라고 말했다.그러면서 신동엽은 “깜짝 놀란 게 (웅인 선배가) 학교 다닐 때 후배들을 괴롭혔다는 얘기가 있더라”며 관련 소문을 언급했다.이어 “내 피멍 얘기도 있더라. ‘이게 무슨 얘기지?’ 했는데, 애들이 예능 프로그램에 나가서 웃기려고 했던 게 와전된 거다”라고 설명했다. 예능에서 웃음을 위해 나눈 이야기가 실제 사건처럼 알려졌다는 것이다.이에 정웅인은 “내가 해명해야 할 일이 있으면 그런 얘기를 했겠냐. 강제로 찢은 것도 아니고. 그런데 ‘찢었다’는 표현이 자극적이라 그렇게 됐다”고 말했다.이어 “그런 것들을 감수하면서 가기에는 너무 속상하다. 속상하지만 앞으로도 다 감내해야 한다”며 “사실 이쪽 일이 그렇다. 뭘 어떡하겠나”라고 토로해 눈길을 끌었다.온라인뉴스부