트와이스 정연, 갈수록 더 ‘배우 분위기’…한층 짙어진 매력 [SNS★샷]

세줄 요약 가을 감성 사진 공개, 성숙한 미모 화제

그레이·브라운 스타일링, 배우 분위기 강조

건강 회복 뒤 달라진 모습에 팬들 찬사

이미지 확대 사진=정연 인스타그램 캡처

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그룹 ‘트와이스’ 멤버 정연이 물오른 미모로 한층 성숙해진 분위기를 자랑했다.지난 11일 정연은 자신의 인스타그램에 가을 분위기가 물씬 풍기는 여러 장의 일상 사진을 게재하며 팬들과 소통에 나섰다.공개된 사진 속 정연은 세련된 그레이 컬러의 민소매 상의에 브라운 카디건을 매치해 내추럴하면서도 스타일리시한 패션 감각을 선보였다. 뚜렷한 이목구비와 청순하면서도 청초한 미모가 감탄을 자아냈다.앞서 정연은 지난 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 인한 쿠싱 증후군 진단을 받으며 급격한 체중 변화를 겪은 바 있다. 당시 건강 문제로 팬들의 안타까움을 자아냈던 그는 꾸준한 식단 관리와 운동 등 철저한 자기 관리와 회복 과정을 거쳐 마침내 건강을 완전히 되찾은 모습이다.사진을 접한 팬들은 “노력이 정말 대단하다”, “미모가 리즈를 넘어섰다”, “앞으로 더 행복한 활동만 하길 응원한다” 등 격려와 찬사를 아끼지 않았다.한편 정연은 지난 8월 11년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 친언니 배우 공승연이 소속된 바로엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 배우로서 새로운 시작을 알렸다.강경민 기자