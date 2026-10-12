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성폭행 의혹에 이혼까지…김건모, 드디어 ‘기쁜 소식’ 전했다

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수정 2026-10-12 09:36
입력 2026-10-12 09:19
세줄 요약
  • 대구 공연 성료와 관객 감사 인사 전함
  • 선글라스 사진 공개, 건강한 근황 눈길
  • 데뷔 35주년 기념 전국 투어 예고
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사생활 의혹에 휩싸이며 긴 공백기를 가진 가수 김건모가 밝아진 근황을 공개했다. 김건모 인스타그램 캡처
사생활 의혹에 휩싸이며 긴 공백기를 가진 가수 김건모가 밝아진 근황을 공개했다. 김건모 인스타그램 캡처


사생활 의혹에 휩싸이며 긴 공백기를 가진 가수 김건모가 밝아진 근황을 공개했다.

김건모는 11일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “대구 공연 성료”라며 “함께해주신 관객분들께 감사드린다”고 전했다.

그러면서 “전주에서 만나요”라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 김건모는 공연장 대기실로 보이는 공간에서 포즈를 취하고 있었다. 선글라스를 쓴 그는 턱에 손가락을 올리고 유쾌한 모습을 보였다.

특히 과거 수척했던 모습과는 달리 건강한 모습으로 근황을 전해 눈길을 끌었다.

김건모는 2019년 여성 A씨로부터 성폭행 혐의로 고소당한 뒤 활동을 전면 중단했다. 당시 A씨는 김건모가 2016년 서울 강남구의 한 주점에서 자신을 성폭행했다고 주장했다.

해당 사건을 수사한 서울중앙지검은 조사 결과 혐의가 인정되지 않는다고 판단해 2021년 11월 혐의없음 처분을 내렸다. 이에 A씨가 항고했지만 서울고검은 이를 기각했다.

김건모는 이 과정에서 이혼의 아픔을 겪기도 했다.

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가수 김건모가 데뷔 35주년을 맞아 대규모 전국투어에 나선다. 아이스타미디어컴퍼니
가수 김건모가 데뷔 35주년을 맞아 대규모 전국투어에 나선다. 아이스타미디어컴퍼니


김건모는 데뷔 35주년을 맞아 ‘김건모. 35주년 기념 라이브 투어’를 개최한다. 대구를 시작으로 전주, 광주, 고양 등 전국 주요 도시를 돌며 2027년까지 공연을 이어갈 예정이다.

오랜 시간 김건모의 음악을 기다려온 팬들과 데뷔 35주년의 의미를 나누는 자리다.

온라인뉴스부
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