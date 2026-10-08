메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[포토] 리사, ‘인간 장미꽃’ 치명적 비주얼

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-10-08 16:29
입력 2026-10-08 16:25
1/ 6


블랙핑크 리사가 고혹적인 비주얼과 독보적인 분위기로 시선을 사로잡았다.

리사는 지난 7일과 8일 자신의 SNS에 “루이비통과 함께 약간의 달콤함”이라는 글과 장미꽃 이모티콘을 남기며 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 리사는 풍성한 꽃잎을 연상시키는 블루·퍼플 컬러의 오프숄더 프릴 의상을 입고 우아하면서도 매혹적인 분위기를 자아냈다. 특히 하얀 장미꽃을 든 채 침대 위에 누워 카메라를 응시하는 모습은 마치 ‘인간 장미꽃’을 연상케 했다.

고풍스러운 파리의 풍경과 명품 트렁크를 배경으로 한 사진에서는 완벽한 비율과 각선미까지 뽐내며 한 편의 패션 화보 같은 분위기를 완성했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
리사가 SNS에 공개한 사진에서 착용한 의상의 컬러는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기