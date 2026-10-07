신민아, 시선 사로잡은 ‘화이트 룩’…파리서 눈부신 근황 [SNS★샷]

세줄 요약 파리 패션위크 현장서 화이트 룩 공개

루브르 박물관·패션쇼장서 우아한 포즈

결혼 후에도 작품 활동과 차기작 예고

이미지 확대 사진=신민아 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=신민아 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 신민아가 프랑스 파리에서 눈부신 비주얼을 뽐냈다.신민아는 7일 자신의 인스타그램에 기억에 남을 파리에서의 추억을 회상하며 “A day to remember”라는 글과 함께 현장에서 촬영한 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진 속 그는 올해 파리 패션위크 행사장 중 하나인 세계적인 명소 루브르 박물관에 방문한 모습이다. 또 다른 사진에는 패션쇼장으로 보이는 곳과 고풍스러운 실내에서 포즈를 취하고 있다.이날 그는 허리 라인이 슬림하게 강조된 클래식한 화이트 재킷 스타일의 원피스를 완벽하게 소화하며 세련되면서도 우아한 실루엣을 뽐냈다. 여기에 고급스러운 체인 장식이 돋보이는 블랙 컬러의 백을 포인트 액세서리로 매치해 시크한 분위기를 연출했다.한편, 신민아는 지난해 12월 오랜 연인이었던 배우 김우빈과 결혼했다. 결혼 이후에도 활발한 작품 활동을 이어가고 있는 그는 지난 6월 개봉한 영화 ‘눈동자’에서 깊이 있는 1인 2역 연기를 소화해 호평을 받았다.그는 다음 달 4일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼황후’에서 주인공 ‘나비에’ 역으로 출연해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.강경민 기자