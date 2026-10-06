이소라, ‘♥4년 열애’ 남자친구와 결별설…“요즘 뜸하더라”

세줄 요약 SNS 질문에 결별설 직접 부인

최근 8일 동행, 럽스타 미게시 설명

재혼 질문엔 단호히 아니라고 답변

이미지 확대 MBN ‘돌싱글즈3’ 출연자 이소라가 공개 연인 최동환과의 결별설을 반박했다. 이소라 인스타그램 캡처

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MBN ‘돌싱글즈3’ 출연자 이소라가 공개 연인 최동환과의 결별설을 반박했다.이소라는 4일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 자신의 팬들과 질의응답 시간을 가지던 중 이같이 밝혔다.그는 “요즘 남자친구분이랑은 안 만나냐. (인스타그램) 스토리가 뜸하다”는 질문에 “저번 주 8일을 같이 있었는데 굳이 스토리에 올리지 않았다. 럽스타(그램) 안 해도 조용히 잘 만나고 있다”고 답했다.이와 함께 공개된 사진에는 풍경을 찍고 있는 최동환을 이소라의 시선에서 바라본 장면이 담겨 있다.다만 이소라는 재혼 질문에 대해서는 단호히 없다고 답했다.이소라와 최동환은 지난 2022년 방송된 ‘돌싱글즈3’에 출연했다.당시 최종 선택에선 불발됐으나 이후 실제 커플이 됐으며, 4년간 교제를 이어오고 있다.온라인뉴스부