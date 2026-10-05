“가게에 전원주 떴다”…남성 손님과 손잡고 춤추는 모습 ‘포착’

세줄 요약 청주 업소서 전원주, 손님과 춤추는 장면 공개

유튜버 A씨, 전원주와의 친분과 방문 경위 설명

네티즌들, 흥겨운 모습에 놀라움과 반응 표출

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배우 전원주가 청주의 한 업소에서 손님과 춤을 추며 흥겨운 시간을 보내는 모습이 공개됐다.유튜버 A씨는 지난 4일 자신의 SNS에 “지금 우리 가게 전원주 선생님 떴음”이라는 글과 함께 여러 짧은 영상을 올렸다.A씨는 “전원주 선생님과 개인적으로 잘 안다”며 “청주에 와 있는지도 몰랐는데 갑자기 가게에 오셨다”고 설명했다. 이어 과거 후배의 결혼식 때 전원주를 연결해 준 인연이 있다며 친분을 소개했다.영상에는 전원주가 자신을 알아본 남성 손님과 손을 맞잡고 웃으며 춤추는 모습이 담겼다. A씨는 “본인을 알아본 손님께 팬 서비스”라며 “역시 프로”라고 덧붙였다.직원이 전원주에게 “왜 이렇게 전원주를 닮았냐”고 묻자, 전원주가 “내가 전원주 닮았다는 소리 많이 들어요”라고 답했다는 일화도 전했다.영상을 본 네티즌들은 “진짜 전원주네” “상상도 못했다” “신나 보인다” 등의 반응을 보였다.전원주는 최근 사미자의 유튜브 채널 ‘오미자 말고 사미자’에 출연해 자신의 유튜브 채널 제작진과 출연료를 두고 이견이 있었다고 밝혔다.당시 그는 “출연료를 좀 올리자고 했더니 제작진이 그만두겠다고 했다”며 “이제 너무 돈을 따지면 안 되겠다”고 말했다. 앞서 제작진의 하차 소식으로 건강 이상설이 제기됐으나, 소속사 측은 건강과 무관한 계약 문제라고 설명했다.1939년생인 전원주는 1963년 동아방송 공채 성우로 데뷔했으며, 방송과 유튜브를 통해 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스