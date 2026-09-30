아이유 “무겁지만 언젠가 해야할 얘기” 장문의 글 남겨

신곡 홍보 부족 지적에 “소속사 잘못 아냐…내 의견”

이미지 확대 가수 겸 배우 아이유. EDAM엔터테인먼트 제공

이미지 확대 사진=아이유 공식 인스타그램 캡처

이미지 확대 아이유 ‘Dear my crazy soulmate’ 뮤직비디오 캡처

세줄 요약 팬 불만에 아이유가 장문 글로 직접 해명

건강 문제로 일정 연기, 싱글 발매 배경 설명

헤메스 논란엔 스태프 신뢰와 배려 강조

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가수 겸 배우 아이유가 최근 일부 팬들 사이에서 나오고 있는 불만에 대해 직접 입장을 밝혔다.30일 아이유는 팬 소통 플랫폼 베리즈를 통해 “어쩌면 무거울 수도 있는 얘기”라며 장문의 글을 게재했다.아이유는 지난 7월 20일 지병인 이관개방증이 악화되면서 9월 발매 예정이었던 정규 6집과 10월 예정이었던 콘서트를 연기했다.정규 음반과 공연 일정은 미뤘지만, 9월 10일 디지털 싱글 ‘이 별로부터’를 발표하며 음악 활동의 공백은 최소화했다.이 과정에서 일부 팬들 사이에서는 적극적이지 않은 홍보 방식에 대한 아쉬움이 나오기도 했다.홍보 방향성을 두고 팬들의 불만이 이어진 데 대해 아이유는 “애나(팬덤명)들이 적잖은 아쉬움과 답답한 마음을 가지고 있다는 거 잘 알고 있다”며 팬들의 반응을 충분히 인지하고 있음을 밝혔다.이어 “이번 싱글 드롭은 원래 아예 예정에 없던 갑작스러운 발매였다. 제 건강 이슈만 아니었다면 9월 초에 앨범이 나왔을 거고, 몇 주 후에 콘서트도 있었을 텐데 저 하나 때문에 우리 모두의 축제여야 할 9월이 텅 비어버린 것 같아 애나들의 아쉬운 마음을 조금이나마 달래주기 위해 아주 갑자기 두 곡의 싱글 드롭을 결정했던 것”이라며 싱글 발매 배경을 설명했다.그러면서 “신곡에 목말라 있을 팬들을 위해 이벤트성으로 준비한 싱글이니 힘을 싣게 된다면 이번에 아꼈다가 내년 정규에 몰아서 홍보하자는 의견을 낸 건 다름 아닌 저”라며 “이번 싱글들의 프로모션에 대해 아쉬움과 부족함을 느꼈다면 그건 내 책임”이라고 밝혔다.아이유는 이른바 ‘헤메스’(헤어, 메이크업, 스타일링)로 불리는 스태프들의 역량을 두고 팬들 사이에서 이어진 비판과 우려에 대해서도 직접 언급했다.그는 “이 얘기는 할까 말까 고민을 참 많이 했는데 결국 언젠가는 해야 할 이야기인 것 같아서 쓴 김에 더 쓴다. 전부는 아니겠지만 요즘 헤메스에 대해 걱정과 우려를 보내주시는 애나들이 많이 늘었다고 알고 있다”고 말했다.이어 “이번 앨범에는 뮤직비디오도 워낙 많고 여러 작업이 유독 많은 정규 앨범이라 처음 뵙는 실력자분들께 헤메스를 맡겼다. 제 예상보다도 훨씬 좋은 결과물들이 나와 저도 만족스럽다”며 “일부 팬분들의 의견처럼 앞으로는 스케줄마다 새로운 조합으로 여러 가지 신선한 모습 보여드릴 수 있을 것 같다”고 앞으로 다양한 스타일링을 시도할 가능성을 열어뒀다.일부 팬들 사이에서는 아이유가 특정 샵 디자이너만 고집하는 것 아니냐는 우려도 나왔다.아이유는 이 같은 시선에 대해서도 직접 설명하며 사실과 다른 부분이 있다고 짚었다. 현재 메인 헤어·메이크업 스태프들을 비롯해 함께하는 팀원들 역시 실력 있는 사람들이며, 자신이 이들과 오랜 파트너십을 이어가는 데에는 이유가 있다는 설명이다.아이유는 “지금 메인으로 제 헤메스를 봐주고 계신 헤메스 실장님들께서도 정말 굉장한 실력자분들이시고, 저라는 연예인에 큰 애정을 가지고 꾸며주시는 감사한 분들”이라며 현재 함께하고 있는 스태프들에 대한 신뢰를 드러냈다.이어 “아시는 분들은 아시겠지만 저는 여러 접촉성 알레르기들 때문에 잠시 연예인 생활을 쉬면서 치료를 받아야 하나 고민했을 만큼 헤어 고정 제품, 픽서, 색조 화장품들에 대해 까다로운 제약이 있는 불효녀(?) 고객”이라며 자신의 특수한 상황을 설명했다.그러면서 “저희 헤메 선생님들께서는 이런 제 사정을 고려해 주시고 같이 병원도 다녀 주시며 제 몸과 얼굴에 닿으면 안 되는 성분, 써도 되는 성분을 공부해 최대한 제가 활동하면서 알레르기로 인해 건강이 악화되지 않도록 화장품 성분을 조합해서 새 화장품을 만들어 주시는 등 제 몸보다 본인들 몸에 직접 테스트를 하시고 안전하다는 판단이 든 뒤에 저에게 사용하시면서 저를 위해 부단히 애써주시는 감사한 분들”이라고 덧붙였다.아이유는 “디자이너 쌤들에 대한 오해는 꼭 풀고 싶었다”며 “정말 저와 제 피부를 위해 공부하고 애써주시는 분들이다”라고 강조했다.이번 글을 통해 팬들이 가지고 있던 여러 우려에 대해 직접 설명하는 시간을 가진 그는 “뭐든지 애나들 걱정할 일 없게 제가 더 잘 살피고 더 깊이 생각하겠다”라며 팬들의 의견을 귀담아듣고 앞으로의 활동에 반영하겠다는 뜻을 전했다.온라인뉴스부