‘헨리♥’ 백진희, 죽을 뻔했다…촬영 중 돌에 머리 찧어 뇌진탕

세줄 요약 촬영 중 돌에 머리 찧어 뇌진탕 고백

물 공포증 속 한겨울 바다 촬영 강행

발목 부상 뒤 동료들 배려와 복귀

이미지 확대 배우 백진희가 촬영 중 뇌진탕에 걸렸던 사실을 고백해 모두를 놀라게 했다. 유튜브 채널 ‘지니이즈백’ 캡처

이미지 확대 배우 백진희가 촬영 중 뇌진탕에 걸렸던 사실을 고백해 모두를 놀라게 했다. 유튜브 채널 ‘지니이즈백’ 캡처

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배우 백진희가 촬영 중 뇌진탕에 걸렸던 사실을 고백해 모두를 놀라게 했다.26일 유튜브 채널 ‘지니이즈백’에는 ‘지니의 키링남들과 2K 돈가스 먹방 최다니엘＆김기남 오빠들과 오디오 1초도 안 비는 대환장 수다 타임!’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 백진희는 절친인 배우 최다니엘, 김기남을 만나 혹독했던 촬영 현장을 되돌아봤다.드라마 ‘미씽나인’에서 처음 백진희를 만났다는 김기남은 “체감온도 영하 40도다. 인천 어디 갯벌에서 촬영을 하는데 전 그때 매니저도 없었다”며 “덜덜 떨고 있는데 진희가 나한테 핫팩 2개를 주더라. 처음 보는데 이 친구 괜찮은 친구구나 싶어서 마음을 열었다”고 말했다.그러면서 “‘미씽나인’ 촬영이 쉽지 않았다”며 백진희가 죽을 뻔한 적 있다고 덧붙였다.이에 백진희는 “수영을 못 한다. 물 공포증이 있는데 그걸 도전한 것”이라며 “제주도 바다에 한겨울에 계속 들어갔다. 심지어 무슨 장면을 찍다가 잘못 넘어져서 돌에 머리를 찧어서 뇌진탕도 걸리고 별일이 다 있었다”고 전했다.백진희는 또 “드라마 ‘저글러스’도 이제서야 얘기하지만 너무 고마웠다. 대기하다가 화장실에 갔는데 잘못 넘어져서 발이 꺾여서 일주일 동안 촬영이 중단됐다”며 “‘못하면 어떡하지?’(라고 걱정)하다가 겨우 복귀했는데 잘 못 걸어서 (최다니엘) 오빠가 고생을 많이 했다”고 말했다.이어 “동선에 제약이 있으니까 오빠가 다 맞춰서 바꿔주고, 옷도 빨리 못 갈아입으니까 기다려줬다”며 “내가 그때 휠체어를 타니까 오래 걸리는데 다 기다려줬다”고 했다.이를 들은 최다니엘은 “나도 안쓰러운 부분이 있었다”며 “동료 배우로서 진희가 수행해야 할 몫이 많았다. 애가 아픈데도 괜찮은 척하려 했는데 아픈 건 물리적으로 어쩔 수 없지 않나”라고 백진희를 위로했다.한편 2008년 영화 ‘사람을 찾습니다’로 데뷔한 백진희는 ‘하이킥! 짧은 다리의 역습’, ‘금 나와라, 뚝딱!’, ‘기황후’, ‘트라이앵글’ 등 여러 작품에 출연했다.백진희는 내년 1월 23일 캐나다에 거주하는 비연예인 직장인 헨리와 백년가약을 맺는다. 지난해 어학연수 도중 만난 두 사람은 결혼 후 한국과 캐나다를 오가며 신혼생활을 시작할 계획이다.온라인뉴스부