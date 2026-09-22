[포토] 장원영, 사랑스러운 볼 하트

1 / 12 이미지 확대 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 가을이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 가을(왼쪽부터)과 장원영, 안유진, 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 장원영과 안유진(오른쪽)이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 가을이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 리즈가 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.9.22.

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이미지 확대 아이브 안유진이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.9.22.

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아이브 장원영이 해외 일정을 위해 22일 김포국제공항을 통해 일본으로 출국하고 있다.뉴스1