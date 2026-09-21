“협찬으로 데이트”…‘나솔’ 출연진, 충격 연애 근황

세줄 요약 정일대·김소연, 데이트 비용 정산 갈등

협찬 데이트·할인 이벤트 발언으로 충돌

카드값 200만원·제주 여행 예산 공방

이미지 확대 사진=JTBC ‘연애전쟁’ 캡처

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연애 예능 프로그램 ‘나는 솔로’의 출연진 정일대와 김소연이 데이트 비용 및 재정 문제를 두고 갈등을 빚고 있는 근황을 전했다.오는 21일 방송되는 JTBC ‘연애전쟁’ 13회에서는 두 사람의 데이트 비용 정산, 정일대의 심각한 재정 상태, 제주도 여행 경비를 둘러싼 공방전을 펼친다.방송에 앞서 공개된 내용에 따르면 김소연은 “데이트 비용은 거의 내가 부담한다”며 “협찬으로만 데이트를 하는데 그마저도 오빠에게 컨펌을 받는다”고 불만을 토로했다. 실제로 공개된 영상 속 정일대는 김소연이 알아본 데이트 장소를 향해 “협찬이 아니라 할인 이벤트네”라고 지적하는가 하면, 휴가 계획을 세우면서도 “여행도 협찬돼요?”라고 물어 눈길을 끌었다.김소연은 정일대의 재정 상황과 관련해 “오빠가 모아 둔 돈이 0원이다. 심지어 마이너스”라고 폭로해 충격을 안겼다. 정일대는 과거 사업 실패로 인해 대기업 재직 당시 모았던 자금을 모두 잃었으며, 현재 빚이 남아 있는 상태라고 설명했다. 정일대는 ‘나는 솔로’에 출연했을 당시 대기업 연구원 출신의 스타트업 대표로 소개된 바 있다. 두 사람은 해당 방송에 16기 광수, 22기 현숙으로 출연했다.두 사람은 ‘카드값 200만원’의 구체적인 사용 내역을 두고 날 선 공방을 벌였으며, 제주도 여행 예산을 책정하는 과정에서도 극명한 의견 차이를 보였다.스튜디오에서 이를 지켜보던 MC들도 분노와 답답함을 감추지 못했다.이효리는 김소연을 향해 “데이트를 협찬으로만 한다? 왜 만나죠?”라며 의아함을 표했고, 서장훈은 정일대를 향해 “연애하지 마!”라고 일침을 가한 뒤 “정말 똑같은 사람들끼리 만났다”며 혀를 내둘렀다. 김희철 역시 정일대를 바라보며 “내가 지금까지 본 사람이랑 다른 사람 같다”며 당혹감을 드러냈다.한편 ‘연애전쟁’은 21일 오후 9시 50분 방송된다.강경민 기자