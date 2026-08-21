[포토] ‘눈빛 대화’ 베이비몬스터 아현·치키타

1 / 7 이미지 확대 아현·치키타, 눈만 봐도 알아요 베이비몬스터(BABYMONSTER) 아현과 치키타(오른쪽)가 해외 일정을 위해 21일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하며 눈빛으로 대화를 하고 있다. 2026.8.21 뉴스1

이미지 확대 아현, 댄스로 다져진 섹시 복근 베이비몬스터(BABYMONSTER) 아현이 해외 일정을 위해 21일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.21 뉴스1

이미지 확대 아현, 출국하는 K-POP 대표 바비 베이비몬스터(BABYMONSTER) 아현이 해외 일정을 위해 21일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.21 뉴스1

이미지 확대 아사, 공항패션은 핫팬츠 베이비몬스터(BABYMONSTER) 아사가 해외 일정을 위해 21일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.21 뉴스1

이미지 확대 출국하는 로라 아가씨 베이비몬스터(BABYMONSTER) 로라가 해외 일정을 위해 21일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.21 뉴스1

이미지 확대 베이비몬스터 루카, 공항 런웨이 베이비몬스터(BABYMONSTER) 루카가 해외 일정을 위해 21일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.21 뉴스1

이미지 확대 베이비몬스터, 출국하는 YG 힙한 공주님들베이비몬스터(BABYMONSTER) 아현(왼쪽부터)과 치키타, 루카, 로라, 아사, 파리타가 해외 일정을 위해 21일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하고 있다. 2026.8.21 뉴스1

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베이비몬스터(BABYMONSTER) 아현과 치키타(오른쪽)가 해외 일정을 위해 21일 인천국제공항을 통해 홍콩으로 출국하며 눈빛으로 대화를 하고 있다.온라인뉴스부