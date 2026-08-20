16기 옥순, 재혼 5개월 만에 또 파경…“두번째 이혼”에 ‘발끈’

세줄 요약 재혼 5개월 만에 파경 소식 전해

혼인신고 취소 뒤에도 교제 이어가

‘두 번째 이혼’ 표현은 사실과 다름

이미지 확대 ‘나는 솔로’ 16기 옥순 SNS 캡처

이미지 확대 ‘나는 솔로’ 16기 옥순 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘나는 솔로’ 돌싱 특집에 출연했던 16기 옥순이 재혼 발표 5개월 만에 파경 소식을 알렸다.16기 옥순은 20일 자신의 소셜미디어(SNS)에 장문의 글을 게재하며 이혼 소식을 전했다.옥순은 “지난 3월 저는 결혼 소식을 전해 드렸고 결혼식은 올리지 않기로 했다는 이야기도 함께 전했다. 당시 저희는 혼인신고도 했었는데 그 사실을 아신 부모님께서 제가 이전의 일로 한 번 큰 아픔을 겪었던 만큼 이번에는 너무 서두르지 말고 조금 더 천천히, 신중하게 생각했으면 좋겠다고 말씀하셨다”며 혼인신고를 취소했다고 밝혔다.그는 “그 이후에도 저희는 평소처럼 서로의 곁에서 잘 지냈다”며 “그러다 함께하는 시간이 지나면서 서로 조금씩 맞지 않는 부분들이 생겼고, 그때마다 서로에게 맞춰 보기도 하고 많은 이야기를 나누며 지내왔지만 오랜 고민과 대화 끝에 각자의 길을 가기로 결정했다”고 고백했다.이어 “누구 한 사람의 잘못 때문도 아니고 서로를 미워하거나 좋지 않은 감정을 남긴 채 끝난 관계도 아니다. 함께했던 시간과 서로에게 받았던 마음에 감사하고, 이제는 각자의 자리에서 더 행복하기를 진심으로 응원하며 좋게 헤어지기로 했다”고 밝혔다.옥순은 “지난 3월 결혼 소식을 전하며 결혼식을 하지 않는 대신 그 비용을 저를 응원해 주신 분들과 나누고 싶다고 말씀드렸던 것도 기억하고 있다. 저 역시 꼭 지키고 싶었던 약속이었지만, 이후 예상하지 못했던 상황의 변화로 계획대로 이어 가지 못하게 됐다”고 사과했다.그는 “짧은 시간 안에 이런 소식을 다시 전하게 되어 조심스럽고 마음이 무겁다”면서 “저희 두 사람 모두 충분히 이야기하고 내린 결정인 만큼 서로의 선택과 앞으로의 삶을 존중하기로 했다”고 덧붙였다.이후 옥순은 자신의 파경 소식이 기사화되며 ‘두 번째 이혼’이라는 표현이 나오자 “이 부분은 바로잡고 싶다. 혼인신고 직후 부모님 말씀을 듣고 바로 다시 정리하기로 했던 부분이고 이후에도 잘 지내다 서로 맞지 않는 부분들로 헤어지게 된 것”이라며 “이번 일을 ‘두 번째 이혼’으로 표현하는 것은 사실과 다르다”고 강조했다.앞서 옥순은 지난 3월 비연예인과 재혼을 발표했다. 옥순의 남편 역시 돌싱이며, 사별을 겪었다고 밝힌 바 있다.온라인뉴스부