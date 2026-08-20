“6년째 부부관계 없다”는 부부, 16개월 둘째 등장에 ‘충격’

세줄 요약 쪼잔 부부 추가 가사조사와 심층 상담 공개

남편 서운함과 아내 독단적 육아 방식 충돌

6년 무관계 속 둘째 16개월 사실 공개 충격

이미지 확대 서장훈 이호선. JTBC ‘이혼숙려캠프’ 제공

이미지 확대 서장훈 이호선. JTBC ‘이혼숙려캠프’ 제공

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23기 세번째 부부인 ‘쪼잔 부부’의 추가 가사조사와 심층 상담이 공개된다.20일 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 추가로 공개되는 아내 측 가사조사 영상을 통해 끝없이 서운함을 쏟아내는 남편의 모습이 그려진다.심지어 과거 펑펑 울던 남편을 달래다 못해 아내가 무릎까지 꿇고 사과했던 사실까지 밝혀지며 출연자들을 놀라게 한다.하지만 남편 측 가사조사가 시작되자 주 양육자인 아내의 독단적인 육아 방식과 남편의 서운함을 키운 결정적 사건들이 하나씩 밝혀지며 예상치 못한 반전이 밝혀진다.남편의 억울한 사정을 유심히 지켜보던 서장훈마저 “저 같아도 삐칠 것 같아요”라며 남편의 입장에 공감한다.이어 두 사람의 스킨십 갈등도 수면 위로 올라온다. 아내는 “남편이 치근덕대는 게 싫다”며 스킨십을 거부해왔다.6년째 부부관계가 없었던 상황에서 둘째 아이가 16개월이라는 사실이 공개되며 스튜디오는 충격에 휩싸인다.한편 남편은 상담 현장에서 이호선 상담가에게 속마음을 털어놓는다. 서러운 마음에 급기야 수건을 꺼내 눈물을 훔치기에 이른다.이어진 아내 상담에서 이호선 상담가는 남편에게 배신감을 느꼈다고 털어놓는 아내를 향해 “배신은 아내가 했어요”라며 정곡을 찌르는 일침을 날린다.‘쪼잔 부부’의 반전 넘치는 가사조사와 눈물의 솔루션 현장은 20일 밤 10시 방송에서 확인할 수 있다.이보희 기자